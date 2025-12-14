La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal La producción ambientada en Galicia combina crimen, romance e inspiración real para construir un relato vertiginoso que se metió entre lo más visto de la plataforma. + Seguir en







La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia. Netflix

La miniserie de Netflix que concentra atención por su universo criminal es Clanes, una producción española de siete capítulos que propone un recorrido intenso por el mundo del narcotráfico gallego desde una mirada ficcional y dinámica.

Desde su estreno el 21 de junio, la serie logró destacarse dentro del catálogo de Netflix al apoyarse en una fórmula que mezcla tensión, romance y referencias a hechos que marcaron a una región entera hace más de 30 años. Ese cruce de géneros le permitió captar tanto al público amante del thriller como a quienes buscan historias atravesadas por vínculos intensos.

Lejos de funcionar como un relato histórico o judicial, la ficción elige el vértigo narrativo y los vínculos personales como motor del relato. El contexto del contrabando y el narcotráfico aparece integrado a la vida cotidiana de los pueblos costeros, donde la economía ilegal, el silencio y la lealtad forman parte de una identidad colectiva difícil de quebrar, incluso cuando la ley comienza a avanzar.

Clanes Clara Lago y Tamar Novas encabezan un reparto que se apoya en la autenticidad del contexto. Netflix Netflix: sinopsis de Clanes Ambientada en Galicia, la trama sigue a Ana González, una abogada que llega al pueblo de Cambados con la intención de empezar de nuevo luego de dejar atrás su vida en Madrid. Lo que en principio parece una búsqueda personal termina convirtiéndose en una inmersión involuntaria en una estructura criminal profundamente arraigada en la zona, donde el narcotráfico y el contrabando forman parte del tejido social.

El vínculo con Daniel Padín, heredero de uno de los clanes narcos más poderosos de Rías Baixas y marcado por el peso del apellido, funciona como disparador de un relato que crece en intensidad capítulo a capítulo. La historia avanza desde el drama íntimo hacia un thriller dominado por traiciones, persecuciones y negocios ilegales, mientras expone cómo las decisiones personales quedan atrapadas en un sistema del que resulta casi imposible escapar.

Tráiler de Clanes Embed Reparto de Clanes El elenco está encabezado por Clara Lago, quien interpreta a Ana, y Tamar Novas en el rol de Daniel. Ambos sostienen el núcleo emocional de la historia, atravesado por una relación tan intensa como peligrosa. El reparto se completa con intérpretes que aportan peso dramático y anclaje territorial al relato, entre ellos Melania Cruz, Francesc Garrido, Carlos Blanco y Lucía Caraballo, quienes encarnan a figuras clave del entramado criminal, judicial y familiar que rodea a los protagonistas.