Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de diciembre

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa se comercializa a los valores de cierre de viernes: a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. El blue se mantiene como el más barato del mercado en una semana marcada por la estabilidad cambiaria.

El dólar cotiza abajo de los $1.500.

En una jornada de sábado sin operaciones oficiales, el dólar oficial minorista cotiza a los valores de cierre de viernes : $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. En una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria, la divisa mayorista se mantiene cerca del techo de la banda y el blue volvió sigue siendo el más barato del mercado.

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

Por su parte, durante la semana, el Gobierno había acelerado el ritmo de compra de dólares, de cara a las obligaciones de pago por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero con bonistas privados y el Tesoro pudo adquirir unos u$s220 millones tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N.

El presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad" .

El dólar blue cotiza abajo de los $1.500.

El dólar oficial cotiza a $1.411,00 para la compra y $1.462,00 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904.

Dólares financieros hoy

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.477,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.