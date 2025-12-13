13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de diciembre

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa se comercializa a los valores de cierre de viernes: a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. El blue se mantiene como el más barato del mercado en una semana marcada por la estabilidad cambiaria.

Por
El dólar cotiza abajo de los $1.500. 

El dólar cotiza abajo de los $1.500. 

Freepik

En una jornada de sábado sin operaciones oficiales, el dólar oficial minorista cotiza a los valores de cierre de viernes: $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. En una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria, la divisa mayorista se mantiene cerca del techo de la banda y el blue volvió sigue siendo el más barato del mercado.

El vice del BCRA, Werning, anticipó el balance cambiario.
Te puede interesar:

La demanda de dólares se desplomó tras las elecciones, según el Banco Central

Por su parte, durante la semana, el Gobierno había acelerado el ritmo de compra de dólares, de cara a las obligaciones de pago por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero con bonistas privados y el Tesoro pudo adquirir unos u$s220 millones tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N.

El presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

dolar blue billetes divisas dolares
El dólar blue cotiza abajo de los $1.500.

El dólar blue cotiza abajo de los $1.500.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.411,00 para la compra y $1.462,00 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904.

Dólares financieros hoy

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.477,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500. 

El dólar cerró la semana con una leve suba y abajo de los $1.500

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.

El dólar se mantuvo estable y el blue tuvo una leve suba

El dólar oficial arrancó la semana con una pequeña suba.

Con una leve baja, el dólar cerró por debajo de los $1.500

El dólar oficial mantiene una suave tendencia a la baja.

Leve suba del dólar tras el anuncio de baja de retenciones

El dólar oficial viene de una semana sin sobresaltos.

A cuánto va a cotizar el dólar tras el finde largo

El dólar oficial se mantiene tranquilo tras una semana con el anuncio de la vuelta al mercado internacional de deuda.

El dólar se desinfla en la primera semana de diciembre: a cuánto cotiza en el fin de semana largo

Rating Cero

Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

María Becerra no pudo contener las lágrimas durante su primer show en River. 

María Becerra rompió en llanto al cantar junto a J Rei en su show en River: qué pasó

Ángel de Brito confirmó a su nueva panelista.

Ángel de Brito contó quién será la nueva angelita en LAM tras las recientes renuncias

Dos participantes de pelearon en pleno programa.

Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

Caponi compartió una foto junto a Diego Cremonesi y comentó que ambos encarnarán a Rambito y Rambón.

La impresionante transformación física de Marco Antonio Caponi para un personaje

últimas noticias

Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Hace 22 minutos
El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Hace 35 minutos
Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Hace 37 minutos
Lamine Yamal supera otra marca histórica en Champions.

Lamine Yamal se rinde al estilo "baggy" con un toque militar que sorprende

Hace 39 minutos
Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

Hace 40 minutos