La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei tras la filtración

Fue luego de una denuncia del Gobierno, que advirtió que fueron "grabados ilegalmente" en la Casa Rosada. El fallo fue firmado por el juez Patricio Maraniello.

La Justicia prohibió la difusión de los audios de Karina Milei.

El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" por los audios de Karina Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió el fallo de Maraniello en las redes sociales y remarcó que "la Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada". Además, marcó que el juez "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

En tal sentido, el magistrado ordenó que se detenga la divulgación de los audios de la secretaria general de la presidencia mediante "cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

En tanto, previamente, el Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" y Adorni descartó que la aparición de los mensajes de los funcionarios del Gobierno se trate de una filtración, sino de un "ataque ilegal, planificado y dirigido" para "condicionar al Poder Ejecutivo" en la previa de las elecciones.

La controversia se desató tras la publicación de grabaciones que supuestamente capturan conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada. En uno de los audios, se escucha una voz que se presume es la de la hermana del Presidente, destacando la necesidad de estar "unidos" y detallando jornadas laborales de más de 15 horas. Este episodio fue calificado por Adorni como "un escándalo sin precedentes".

Fallo Justicia audios Karina Milei
La resolución de la Justicia.

Los audios de Karina Milei

En la jornada del viernes se pudieron conocer dos breves audios en donde se escuchaba a la hermana del presidente y secretaria General de la Nación, Karina Milei, refiriéndose a la dinámica interna y laboral del Ejecutivo. Aunque no queda claro el vínculo de los mensajes con la causa ANDIS, se puede presumir que el registro es producto de una grabación oculta.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se la escucha decir en uno de los audios, transmitido por el canal de stream Carnaval.

En la segunda grabación, se la oye planteando: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

