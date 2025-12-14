14 de diciembre de 2025 Inicio
Pidieron la detención de un exjugador de Vélez acusado de violación por "entorpecer la investigación"

El futbolista presentó una contradenuncia y los abogados de la víctima solicitaron ante la Justicia de Tucumán que permanezca en prisión preventiva.

José Florentín.

Los abogados de la víctima pidieron la detención del exjugador de Vélez José Florentín, uno de los cuatro acusados por violar a una periodista deportiva, y aseguran que presentó una contradenuncia para "entorpecer la investigación".

Por el riesgo en la vida de la víctima, piden su inmediata detención y que permanezca en prisión preventiva. El documento presentado ante la Justicia señala que las conductas de Florentín ponen “en riesgo la vida de la víctima de abuso sexual”.

“Está cometiendo actos que de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicido”, aseguraron los abogados de la denunciante.

Los otros tres jugadores acusados son Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré. Florentín y Cufré están investigados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, Sosa por abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario y Osorio por abuso sexual con acceso carnal. Las penas oscilan entre 6 y 20 años de cárcel.

Qué decía la contradenuncia que presentó José Florentín

La familia del jugador había presentado una denuncia por "falso testimonio" y acusó a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de haber elaborado un plan para sostener la acusación que recae contra los jugadores. Ante esta situación, la Justicia ordenó allanamientos en la casa del padre de la víctima y de los letrados, lo que generó una crisis suicida en la joven.

La causa está a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, el expediente no fue elevado a juicio y los imputados permanecen libres. Hasta el 31 de diciembre, Florentín tiene un contrato con Central Córdoba de Santiago del Estero y, según medios de Paraguay, tiene muy avanzadas las negociaciones para sumarse a Olimpia tras conseguir el permiso de la Justicia para salir de Argentina.

