Pidieron la detención de un exjugador de Vélez acusado de violación por "entorpecer la investigación" El futbolista presentó una contradenuncia y los abogados de la víctima solicitaron ante la Justicia de Tucumán que permanezca en prisión preventiva.







José Florentín.

Los abogados de la víctima pidieron la detención del exjugador de Vélez José Florentín, uno de los cuatro acusados por violar a una periodista deportiva, y aseguran que presentó una contradenuncia para "entorpecer la investigación".

Desde la defensa de la denunciante, quien intentó quitarse la vida en octubre, sostienen que Florentín hizo una “manipulación de la prueba” y que presentó una “falsa denuncia”.

Por el riesgo en la vida de la víctima, piden su inmediata detención y que permanezca en prisión preventiva. El documento presentado ante la Justicia señala que las conductas de Florentín ponen “en riesgo la vida de la víctima de abuso sexual”.

“Está cometiendo actos que de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicido”, aseguraron los abogados de la denunciante.

Los otros tres jugadores acusados son Sebastián Sosa, Abiel Osorio y Braian Cufré. Florentín y Cufré están investigados por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, Sosa por abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario y Osorio por abuso sexual con acceso carnal. Las penas oscilan entre 6 y 20 años de cárcel.