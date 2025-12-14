Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias Varios distritos recibieron avisos amarillo y naranja por la presencia de lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de viento de hasta 90 km/h. Por + Seguir en







Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Luego de jornadas de agobiante calor en gran parte del país, finalmente llegan este domingo las lluvias que traerán alivio a las altas temperaturas. Sin embargo, no vendrán solas: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas en once distritos, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.

El organismo advirtió sobre tormentas, con aviso amarillo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el noreste de la provincia de Buenos Aires, centro y sur de Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, centro de Córdoba, norte de San Luis, este y sur de La Rioja, este de San Juan, noreste de Catamarca, oeste de Tucumán y sudeste de Santiago del Estero.

Además, hay alerta naranja por tormentas en el norte de Córdoba, oeste de Santiago del Estero, este de La Rioja, este de Catamarca y casi la totalidad del territorio de Tucumán.

Estos eventos climáticos podrán incluir granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por viento en las zonas de mesetas de los departamentos de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, en Santa Cruz; y por viento zonda en áreas cordilleranas de La Rioja, San Juan y Mendoza, además de la zona baja de Malargüe.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta amarilla por tormentas en el AMBA Según el SMN, la jornada del domingo estará marcada por las tormentas, especialmente durante la tarde/noche, alrededor de las 17. Tras los vientos del sábado, la temperatura baja y se ubica entre 20° y 24°, con ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche.