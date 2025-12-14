14 de diciembre de 2025 Inicio
Donald Trump repudió el atentado contra una fiesta judía en Australia: "Fue puramente antisemita"

El presidente de Estados Unidos lamentó el ataque de dos tiradores en Bondi Beach por el cual murieron al menos 16 personas. "Es una situación terrible", marcó.

Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.
Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Durante una celebración por la Navidad en la Casa Blanca, Trump lamentó el atentado y expuso su acompañamiento al país oceánico. "Se produjo un terrible atentado. Fue un ataque horrible puramente antisemita. Sólo quiero expresar mis respetos a Australia y al primer ministro, a todos los que conocemos tan bien y con los que nos llevamos tan bien. Tenemos una gran relación. Es una situación terrible la que se está viviendo allí", expresó.

En tal sentido, elogió a un comerciante que derribó a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que continúe el ataque. "Leímos que una persona muy valiente enfrentó frontalmente a uno de los tiradores y salvó muchas vidas. Tengo un gran respeto por ese hombre", marcó.

El ataque se produjo a las 18:30 hora local (4:30 de Argentina), cuando se realizaba el evento Chanukah by the Sea organizado por la comunidad ortodoxa Jabad local en Bondi, una de las playas más icónicas de Australia. Se trató del segundo tiroteo masivo más mortífero en Australia, después de la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996.

"Fue un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe. Esto es un acto de antisemitismo maligno y de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación. Un ataque contra judíos australianos es un ataque contra todos los australianos", aseguró el primer ministro, Anthony Albanese.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Masacre en Australia: la Policía confirmó que los tiradores en Bondi Beach eran padre e hijo

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que los tiradores que asesinaron a al menos 16 personas en la playa australiana de Bondi Beach durante el período festivo judío de Janucá eran padre e hijo.

Lanyon brindó una conferencia de prensa en la que informó que las autoridades descartaron buscar a más responsables del hecho: "Puedo decir que no estamos buscando a ningún otro delincuente. Estamos convencidos de que en el incidente participaron dos delincuentes".

En tal sentido, detalló las edades de los atacantes. "Uno ha fallecido y el segundo se encuentra en estado crítico, pero estable, en el hospital. Los delincuentes son un hombre de 50 años y otro de 24, padre e hijo", expresó.

