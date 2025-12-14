Lionel Messi en India: tras el caos en Calcuta, pasó por Bombay e intercambió regalos con el "Dios del Criquet" El rosarino participó junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul de un encuentro con Sachin Tendulkar, crack del deporte más popular de ese país, y con Sunil Chhetri, máximo goleador de su selección de fútbol. Risas, fotos y regalos, esta vez sin los disturbios de la inauguración de su estatua. Por + Seguir en







Lionel Messi pasó por Bombay e intercambió regalos con Sachin Tendulkar, crack indio de criquet. Captura

Lionel Messi sigue de gira por India como parte del GOAT Tour 2025, donde estuvo presente en la inauguración de una enorme estatua suya en Calcuta, evento que terminó con caos y destrozos. Este domingo, en Bombay, participó de un evento junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez en el que se divirtió junto a dos leyendas locales: el exfutbolista Sunil Chhetri y el exjugador de criquet Sachin Tendulkar.

Una multitud colmó el estadio de Wankhede, sede habitual de partidos de criquet, donde la selección local fue campeona de su segunda copa del mundo en 2011. Tendulkar comparó la emoción por la visita de Messi con la de aquella histórica victoria mundialista.

El rosarino y sus dos laderos jugaron al "loco" con niñas y niños y presenciaron partidos de estrellas locales en dos canchas instaladas sobre el campo de juego. Messi se animó a patear un penal y disfrutó junto a Suárez y De Paul lanzando pelotas a la tribuna, llena de camisetas de Barcelona y de la Selección argentina. Sin embargo, los cantitos que pedían un "free kick" (tiro libre) no fueron satisfechos.

Luego llegó el encuentro de GOAT (acrónimo inglés para Greatest of All Time, "El Mejor de Todos los Tiempos"), en el que el capitán argentino dialogó e intercambió regalos con Tendulkar, considerado "Dios del Criquet". El indio le obsequió una camiseta suya de su selección, donde también usaba el 10; y Messi le correspondió con una pelota "Trionda", la que se utilizará en el próximo Mundial de fútbol.

También saludó a Chhetri, máximo goleador de la historia de la Selección de India con 95 tantos en 157 partidos (el cuarto a nivel mundial detrás de Cristiano Ronaldo, el propio Messi y el iraní Ali Daehi a nivel países), y se sacaron varias fotos.

El evento culminó con las estrellas de Bollywood como Ajay Devgn y Tiger Shroff, con quienes el capitán argentino se tomó más fotos. Mientas siguen las repercusiones por el escándalo en Calcuta, Messi, De Paul y Suárez se preparan para su última parada: Nueva Delhi.