En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

Un documental de Argentina donde relata los últimos años de la reina del pop y se convirtió en una estrella grandiosa, donde ganó fama en distintos ámbitos del país.

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, los usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025.

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Ahora llegó a la gran N roja, un gran documental que enloqueció a todos, sobre todo en Argentina, se trata de Lali: La que le gana al tiempo. En este se muestra como fue la producción de su último disco, el tour de Disciplina que llenó varios Estadio Vélez Sarsfield, convirtiéndose en una estrella del pop que está en el auge de su carrera como artista, tanto como actriz, pero principalmente como cantante, la profesión que la identifica y eligió hacer. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un hermoso adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Lali: La que le gana al tiempo, el documental furor de Netflix

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios. Esta producción de Netflix sobre la artista argentina Lali Espósito, que muestra su intimidad, evolución artística y el proceso detrás de sus últimos discos y grandes shows en Vélez, estrenado a finales de 2025, disponible en la plataforma. El film, dirigido por su primo Lautaro Espósito, repasa su carrera desde sus inicios hasta el presente, destacando su crecimiento, su lucha por la autenticidad y los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado, como su visibilidad política y mediática.

Muestra el "detrás de escena" de sus álbumes "Lali" y "No atiendas cuando el demonio llama", así como material inédito y cubre tres años de su vida, desde su adolescencia en Cris Morena hasta sus hitos actuales.

lali

Tráiler de Lali: La que le gana al tiempo

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Lali: La que le gana al tiempo

  • Director: Su primo, Lautaro Espósito, quien la acompaña en el documental.
  • Artista protagonista: Lali Espósito, además de testimonios de su familia, su entorno de producción artística y profesional.
  • Dónde ver: Exclusivamente en Netflix desde el 4 de diciembre de 2025.
  • Impacto: Un testimonio de su espíritu incansable, su evolución artística y su lugar en la cultura argentina.
lali esposito
