Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de septiembre

La divisa oficial opera a $1.400 para la compra y $1.460 para la venta en la apertura de la semana postelecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria.

El dólar acapara todas las miradas en el inicio de la semana luego de las elecciones bonaerenses.

El dólar acapara todas las miradas en el inicio de la semana luego de las elecciones bonaerenses.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, en la apertura de la semana postelecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria, seguidas de cerca por los mercados. Además, siguen las repercusiones de la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación opera a $1.450; mientras que el blue se comercializa a $1.450.

banco por banco, a cuanto cotiza el dolar tras la derrota del gobierno
Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $326,52 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.390 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.440.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.438,90, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.436,45.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.440.

