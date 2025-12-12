12 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de diciembre

La divisa estadounidense cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de días marcados por cierta estabilidad cambiaria. El blue volvió a bajar y siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500. 

El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500.  

El dólar oficial minorista subió $5 y cerró este viernes su cotización a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves con una ligera suba en un contexto sin grandes sobresaltos. El mayorista se mantuvo cerca del techo de la banda, el blue volvió a bajar y sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.
El dólar se mantuvo estable y el blue tuvo una leve suba

Por su parte, durante la semana, el Gobierno aceleró el ritmo de compra de dólares, de cara a las obligaciones de pago por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero con bonistas privados y el Tesoro pudo adquirir unos u$s220 millones tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N.

El presidente Javier Milei había defendido el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El dólar blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar blue sigue siendo el más barato del mercado.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.411,00 para la compra y $1.462,00 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904.

Dólares financieros hoy

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.477,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

