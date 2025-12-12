Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de diciembre

La divisa estadounidense cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de días marcados por cierta estabilidad cambiaria. El blue volvió a bajar y siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial minorista subió $5 y cerró este viernes su cotización a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación , luego de una rueda de jueves con una ligera suba en un contexto sin grandes sobresaltos. El mayorista se mantuvo cerca del techo de la banda, el blue volvió a bajar y sigue siendo el más barato del mercado.

Por su parte, durante la semana, el Gobierno aceleró el ritmo de compra de dólares, de cara a las obligaciones de pago por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero con bonistas privados y el Tesoro pudo adquirir unos u$s220 millones tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N.

El presidente Javier Milei había defendido el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad" .

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904.

Dólares financieros hoy

El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.477,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.