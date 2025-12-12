Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de diciembre
La divisa estadounidense cotizó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de días marcados por cierta estabilidad cambiaria. El blue volvió a bajar y siendo el más barato del mercado.
El dólar oficial cerró la rueda de viernes abajo de los $1.500.
Freepik
El dólar oficial minorista subió $5 y cerró este viernes su cotización a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves con una ligera suba en un contexto sin grandes sobresaltos. El mayorista se mantuvo cerca del techo de la banda, el blue volvió a bajar y sigue siendo el más barato del mercado.
Por su parte, durante la semana, el Gobierno aceleró el ritmo de compra de dólares, de cara a las obligaciones de pago por u$s4.200 millones del próximo 9 de enero con bonistas privados y el Tesoro pudo adquirir unos u$s220 millones tras obtener u$s910 millones con la colocación del Bonar 2029N.
El presidente Javier Milei había defendido el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por Economía y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.411,00 para la compra y $1.462,00 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.904.
Dólares financieros hoy
El Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.512,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se comercializa a $1.477,10 para la compra y $1.480,80 para la venta.