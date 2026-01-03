Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

A horas del ataque en la capital de Venezuela, miles de ciudadanos repudian la operación estadounidense: "No tenemos miedo, vamos a estar en la calle las horas que sean necesarias".

Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Venezuela amaneció bajo un fuerte ataque por parte de Estados Unidos , que en horas de la madrugada bombardeó Caracas y detuvo a Nicolás Maduro y a su esposa. Los ciudadanos no tardaron en salir a la calle y ya realizan marchas en la capital.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Las explosiones comenzaron a registrarse alrededor de las 2 de la madrugada , acompañadas también de la presencia de helicópteros y de policía en las calles de Caracas.

El Gobierno de Venezuela indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas" , y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, anunció el bombardeo estadounidense sobre Caracas a través de un mensaje: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero, que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.

A la espera del mensaje de Donald Trump desde Estados Unidos , los venezolanos hicieron caso al llamamiento de López y salieron en masa a marchar en las calles de Caracas para condenar el ataque que finalmente llegó después de varios días de tensión.

En paralelo al mensaje de López, desde el Gobierno emitieron un mensaje que fue transmitido a través de la televisión estatal, donde declararon el estado de emergencia luego de los bombardeos que comenzaron durante la madrugada.

"No tenemos miedo, vamos a estar en la calle las horas que sean necesarias", dijo una ciudadana a la televisión venezolana en medio de la masiva protesta en Caracas.

La mujer también agregó: "A la comunidad internacional le pedimos que se pronuncien y vean las dos caras de la moneda. Un pueblo que está dispuesto a apoyar a todo el mundo. Que vean la realidad, hoy es Maduro y mañana puede ser cualquier otro. Tienen que poder ponerle un freno al imperio norteamericano y decirles que no son los dueños"

Qué pasará con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro

Después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, el rumbo político es una incertidumbre y son varios los escenarios.

El desenlace político en Venezuela permanece rodeado de incertidumbre. En primer lugar, siguiendo el camino de la Constitución, esta establece que, ante una eventual ausencia del presidente, el poder debería quedar en manos de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez FINAL.jpg

La propia Rodríguez, en tanto, aseguró que el Gobierno desconoce tanto el paradero de Nicolás Maduro como el de la primera dama, Cilia Flores.

En este contexto, el futuro del régimen aparece cada vez más cuestionado y la oposición, tanto dentro como fuera del país, interpreta la situación como una instancia decisiva. Desde el arco opositor, pese a que por el momento se mantienen en silencio, sostienen que el verdadero presidente electo es Edmundo González, dirigente actualmente exiliado.

edmundo gonzalez urrutia González Urrutia puede ocupar el cargo en caso de que los miembros del gobierno actual dejen su lugar.

En caso de que el gobierno actual renuncie a su cargo o huya, corresponderá que Edmundo González Urrutia tome el cargo.

Con este panorama, se abren distintos escenarios posibles. Según lo previsto en el artículo 233 de la Carta Magna, ante la “ausencia absoluta” del jefe de Estado, la vicepresidenta ejecutiva asumiría de manera transitoria y debería convocar a elecciones en un plazo máximo de 30 días. El mandatario que resulte electo completaría un período presidencial de seis años.

Otra hipótesis contempla la caída del actual gobierno, con la renuncia o huida de sus principales referentes. En ese escenario, el principal postulante opositor para tomar el poder sería Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones de 2024.

Académico y diplomático de extensa trayectoria, hoy reside en España. González cuenta con el respaldo de María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. En diciembre, además, sostuvo que González le propuso ocupar la vicepresidencia y que “la gran mayoría” de las fuerzas policiales y militares acatarían a la nueva conducción política.

Como tercer escenario, aunque siendo el que cuenta con menores posibilidades de concretarse, emerge el golpe de estado. Esto tendría lugar en caso de una reacción militar por parte de Venezuela. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, aseguró que resistirían la presencia de tropas extranjeras.