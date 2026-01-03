Rusia condenó el ataque a Venezuela y reclamó explicaciones de Estados Unidos: "Estamos extremadamente preocupados"

La Cancillería del país emitió un comunicado donde afirmó que el accionar del gobierno de los EEUU en Caracas "constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional".

Rusia condenó este sábado el ataque de los Estados Unidos a Venezuela , que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , y le reclamó explicaciones al gobierno de Donald Trump. "Estamos extremadamente preocupados", señalaron en un comunicado desde la Cancillería, donde denunciaron que los hechos "constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente".

Friedrich Merz y Emmanuel Macron advierten que la amenaza de Rusia pone en riesgo a toda Europa

A primera hora del día, Trump había confirmado que Nicolás Maduro y su esposa fueron retirados de su país tras una operación de inteligencia en Caracas, celebrada en redes por el presidente Javier Milei: "Los EEUU llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

En este marco, la Cancillería de Rusia publicó un mensaje en su cuenta de X donde afirmó estar "extremadamente preocupados por los informes de que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. de hoy".

"Instamos a que se aclare inmediatamente esta situación. Este tipo de acciones, si realmente tuvieron lugar, constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional", concluyeron.

El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la ganadora del Nobel de la Paz María Corina Machado no hicieron referencia sobre el accionar del gobierno de Donald Trump en Caracas, que terminó con la captura del mandatario. “En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela”, ha señalaron voceros oficiales al diario El País.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Si realmente tuvo lugar, es una violaión grave de la soberanía de un Estado independiente https://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn

La vicepresidenta de Venezuela aseguró que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y pidió una prueba de vida

En medio del impacto mundial, la funcionaria habló sobre lo ocurrido y manifestó: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”.

La funcionaria se expresó tras el ataque ocurrido en Caracas y otros estados: “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria”.

Y confirmó que hay víctimas fatales: “Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, concluyó Rodríguez.