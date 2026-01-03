3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Rusia condenó el ataque a Venezuela y reclamó explicaciones de Estados Unidos: "Estamos extremadamente preocupados"

La Cancillería del país emitió un comunicado donde afirmó que el accionar del gobierno de los EEUU en Caracas "constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional".

Por
Nicolás Maduro y Vladimir Putin. 

Nicolás Maduro y Vladimir Putin.  

Rusia condenó este sábado el ataque de los Estados Unidos a Venezuela, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, y le reclamó explicaciones al gobierno de Donald Trump. "Estamos extremadamente preocupados", señalaron en un comunicado desde la Cancillería, donde denunciaron que los hechos "constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente".

Emmanuel Macron y Friedrich Merz dieron sus mensajes de inicio de año con alertas sobre el conflicto Rusia-Ucrania. 
Te puede interesar:

Friedrich Merz y Emmanuel Macron advierten que la amenaza de Rusia pone en riesgo a toda Europa

A primera hora del día, Trump había confirmado que Nicolás Maduro y su esposa fueron retirados de su país tras una operación de inteligencia en Caracas, celebrada en redes por el presidente Javier Milei: "Los EEUU llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

En este marco, la Cancillería de Rusia publicó un mensaje en su cuenta de X donde afirmó estar "extremadamente preocupados por los informes de que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. de hoy".

"Instamos a que se aclare inmediatamente esta situación. Este tipo de acciones, si realmente tuvieron lugar, constituyen una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio clave del Derecho Internacional", concluyeron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mae_rusia/status/2007427789327130796&partner=&hide_thread=false

Silencio en la oposición venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la ganadora del Nobel de la Paz María Corina Machado no hicieron referencia sobre el accionar del gobierno de Donald Trump en Caracas, que terminó con la captura del mandatario. “En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela”, ha señalaron voceros oficiales al diario El País.

La vicepresidenta de Venezuela aseguró que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y pidió una prueba de vida

En medio del impacto mundial, la funcionaria habló sobre lo ocurrido y manifestó: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”.

La funcionaria se expresó tras el ataque ocurrido en Caracas y otros estados: “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria”.

Y confirmó que hay víctimas fatales: “Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, concluyó Rodríguez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump criticó el supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin: "No me gusta"

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Rusia denunció que Ucrania intentó atacar la residencia de Vladimir Putin y prometió represalias

Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.

Trump recibió a Zelenski con el eje en la guerra entre Rusia y Ucrania: "Progresamos mucho para el fin del conflicto"

Volodimir Zelenski y Donald Trump volverán a encontrarse en Estados Unidos.

En la previa de la reunión con Trump, Zelenski expuso las "líneas rojas" de Ucrania para un acuerdo de paz

Rusia lanzó drones y misiles hipersónicos.

Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Ucrania, en vísperas de las conversaciones de paz entre Zelenski y Trump

Rating Cero

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

últimas noticias

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Hace 13 minutos
María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

Hace 33 minutos
¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

Hace 48 minutos
El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: Fue un ataque aéreo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Hace 1 hora
Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Hace 1 hora