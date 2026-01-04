Partidazo de Lautaro Martínez en Italia gol y asistencia en la victoria del Inter El capitán fue decisivo en el 3-1 ante Bologna: asistencia, gol, liderazgo y ovación en el Meazza para el argentino, que marcó el pulso del partido y sostuvo al líder del Calcio. Por + Seguir en







Partidazo de Lautaro Martínez ante Bologna: gol y asistencia en la victoria del Inter

Lautaro Martínez jugó un partido perfecto en la victoria del Inter por 3 a 1 ante Bologna. Con una asistencia y un gol, el capitán de la nerazzurri fue la figura indiscutida del encuentro y se fue ovacionado por todo el Giuseppe Meazza.

El delantero argentino abrió el camino con un pase preciso tras una buena combinación con Marcus Thuram, que derivó en la definición de Piotr Zielinski. Hasta ese momento, el arquero Federico Ravaglia había sido el sostén del visitante y evitado la ventaja local con varias intervenciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2007912662261211583&partner=&hide_thread=false ¡TACO DE THURAM, ASISTENCIA DE LAUTARO MARTÍNEZ Y GOLAZO DE ZIELINSKI! Tremendo gol del Inter, que le gana 1-0 al Bologna en la #SerieAxESPN.



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/AVrc7eC765 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026 En el segundo tiempo, Martínez confirmó su noche. Ganó en el área rival y conectó de cabeza para marcar el gol que destrabó definitivamente el partido. Antes y después, fue siempre una amenaza: participó del juego, presionó alto y generó espacios. Incluso estuvo cerca del doblete, pero su remate se estrelló en el travesaño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2007920825199190412&partner=&hide_thread=false CABEZAZO DE LAUTARO MARTÍNEZ Y 2-0 DE INTER A BOLOGNA.



Es el GOLEADOR de la Serie A con ¡12 G+A! en 15 titularidades. pic.twitter.com/ZETeyQL9eJ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 4, 2026 Con este gol, el bahiense estiró su racha a cinco partidos consecutivos anotando y consolidó al Inter como único líder del campeonato italiano, con 39 puntos. Además, continúa como máximo goleador del torneo, con diez tantos en 17 partidos.

El tercer gol fue de Thuram, tras un tiro de esquina, mientras que Santiago Castro descontó para Bologna. Lautaro dejó la cancha a 15 minutos del final, con algunos golpes y la mano vendada, y recibió una ovación cerrada. Señal de reconocimiento para el jugador que volvió a marcar el rumbo del equipo.