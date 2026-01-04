4 de enero de 2026 Inicio
Tras la impactante captura, Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

El exmandatario venezolano está recluido en el Metropolitan Detention Center. Deberá comparecer ante la Justicia de Nueva York, acusado de liderar el Cartel de los Soles

Maduro está acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Maduro está acusado de liderar el Cartel de los Soles.

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.
"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojaron a Maduro y su esposa

Maduro, quien está acusado de liderar el Cartel de los Soles, arribó en ojotas y esposado, y con una vestimenta distinta a la primera imagen difundida.

Tras el arribo del Boeing 757, que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

El aeropuerto internacional de Caracas vuelve a operar.

El día después de la caída de Maduro, EEUU levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Michelo, el influencer argentino, se expresó en contra del ataque propugnado contra Venezuela.

El mensaje de Michelo, el influencer argentino, desde Caracas en pleno bombardeo

