Tras la impactante captura, Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos El exmandatario venezolano está recluido en el Metropolitan Detention Center. Deberá comparecer ante la Justicia de Nueva York, acusado de liderar el Cartel de los Soles







Maduro está acusado de liderar el Cartel de los Soles.

El ex mandatario de Venezuela Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en la prisión Metropolitan Detention Center, en la ciudad de Brooklyn, donde deberá comparecer ante la Justicia tras la intervención militar de EEUU en Caracas que capturó al expresidente venezolano y a su esposa, Cilia Flores,

Maduro, quien está acusado de liderar el Cartel de los Soles, arribó en ojotas y esposado, y con una vestimenta distinta a la primera imagen difundida.

Tras el arribo del Boeing 757, que trasladó a Maduro bajo custodia estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart, al norte de la ciudad neoyorquina, agentes federales de la Administración de Control de Drogas (DEA) abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.