C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

El periodista Adrián Salonia informará todas las alternativas de lo que sucede en ese país, tras la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la detención del expresidente Nicolás Maduro.

Un equipo periodístico de C5N ya se encuentra en la frontera de Venezuela para cubrir minuto a minuto todas las alternativas de lo que sucede en ese país, tras la incursión militar de Estados Unidos que culminó con la detención del expresidente Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en Nueva York, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de su gobierno.

El día que Maduro le prohibió el ingreso a Venezuela al equipo periodístico de C5N

El periodista Adrián Salonia ya se encuentra en el paso fronterizo de la ciudad colombiana de Cúcuta, que conecta con con las ciudades venezolanas de San Antonio y San Cristóbal, en el estado de Tácihra.

Mientras intenta ingresar de forma oficial a Venezuela, el equipo de C5N entrevistó en el paso fronterizo a numerosos venezolanos que opinaron sobre la dramática situación que está viviendo actualmente su país.

"Es algo que se veía venir", aseguró un ciudadano venezolano, sobre la salida del poder de Nicolás Maduro. A su lado, su esposa mencionó que durante la jornada de ayer la gente se quedó en sus casas y los comercios cerraron por miedo a los saqueos, pero que hoy "la situación es mucho más normal".

Por ahora la frontera está abierta", afirmó otro venezolano. "Pero no se sabe por cuánto tiempo estará así del lado venezolano, ya que nadie sabe que va a pasar con el gobierno en los próximos días", resaltó.

"Ahora hay una tensa calma, aunque a mi se me nota la alegría", aseguró otro joven. "Era un presidente ilegítimo, las elecciones fueron un fraude".

Justamente Saloni fue uno de los cronistas de C5N que intentó llegar a Venezuela hace semanas pero le fue impedido el ingreso, junto a Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís.

Fueron demorados alrededor de dos horas en su llegada a Venezuela, adonde habían viajado para cubrir el conflicto entre los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump. Luego de que les retuvieran los pasaportes, les comunicaron que no tenían el ingreso admitido al país.

En ese entonces, tras regresar a la Argentina, relató: "Llegamos a las 2 de la madrugada. Como nos vieron con la cámara, inmediatamente se acercó un policía de Migraciones y empezaron las preguntas. '¿A qué vienen?', fue la primera de ellas. ¿Cuánto tiempo se van a se van a quedar? ¿Quién los invitó? Ellos tenían todo el tiempo la idea de que alguien nos había invitado".