Cristina Kirchner cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

En un mensaje en redes sociales, la exmandataria sostuvo que la acción "genera un escenario de alta inestabilidad" y un "peligroso antecedente".

Cristina sostuvo que la acción "genera un escenario de alta inestabilidad".

Cristina sostuvo que la acción "genera un escenario de alta inestabilidad".

Cristina Kirchner recibió el alta médica. 
Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", escribió la exmandataria este domingo en su cuenta de X.

Cristina recordó que "en el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país"."No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados", subrayó.

En relación a eso, "hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles".

"Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como 'Operación Resolución Absoluta', no es 'restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela', ni 'la lucha contra el narcotráfico', sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta", concluyó la expresidenta.

Según The New York Times, la incursión de EEUU en Venezuela para apresar a Maduro causó al menos 40 muertes

Al menos 40 muertos dejó la operación militar de EEUU en Caracas para capturar al expresidente Nicolás Maduro, según el diario The New York Times, que cita una fuente anónima del gobierno venezolano. Entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

Inmediatamente después del ataque estadounidense, comenzaron a revelarse detalles de la muerte de un civil venezolano en Catia La Mar, una zona costera de bajos recursos al oeste del aeropuerto de Caracas. Allí, un ataque aéreo impactó un complejo de apartamentos de tres plantas y derribó un muro exterior la madrugada del sábado, mientras las fuerzas estadounidenses asaltaban la ciudad.

Según el medio norteamericano, "el ataque mató a Rosa González, de 80 años, e hirió gravemente a otra persona". "Por la tarde, un investigador del gobierno estuvo presente en la zona del ataque, entrevistando a testigos y recogiendo proyectiles", añadió.

"Wilman González, sobrino de Rosa, dijo que se agachó al oír el impacto alrededor de las 2, pero casi pierde un ojo. Tenía tres puntos de sutura en un lado de la cara. González, quien parecía entumecido horas después, mostró a los periodistas dónde había impactado la munición estadounidense. Al preguntarle adónde iría ahora que había perdido su hogar, simplemente respondió: 'No sé'. Habló poco mientras se agachaba y buscaba cualquier objeto de valor que pudiera rescatar. Tomó un paraguas viejo y cargó con un juego de cajones", sigue el relato.

