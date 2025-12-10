En ausencia, María Corina Machado fue distinguida con el Nobel de la Paz: lo recibió su hija

El Instituto Nobel realizó la tradicional ceremonia en Oslo, Noruega, donde la venezolana no pudo asistir por cuestiones logísticas y de seguridad, aunque sí viajará al país en las próximas horas. El presidente Javier Milei formó parte del evento.

La líder opositora venezolana María Corina Machado es distinguida este miércoles con el P remio Nobel de la Paz 2025 , en una ceremonia llevada a cabo en la ciudad de Oslo, Noruega. Por razones logísticas y de seguridad no pudo asistir, por lo que el galardón lo recibe su hija, Ana Corina Sosa.

El mensaje de Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Hace dos años que no veo a mis hijos"

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei forma para de la ceremonia, al igual que los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Ecuador, Daniel Noboa.

Al comienzo de la misma, el titular del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes , destacó la figura de Machado como símbolo de la democracia venezolana y reconoció su capacidad para liderar movimientos políticos y organizaciones civiles para restablecer la democracia en el país.

Luego de recibir el premio, Ana Corina Sosa, brindó un discurso donde agradeció "la infinita gratitud — de parte de mi familia y de todo un país — al Comité Nobel Noruego": " Gracias a ustedes, la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo ".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz. Pero aunque no ha podido estar aquí para participar en esta solemne ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y es por eso que, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses viviendo en la clandestinidad", resaltó.

Para luego leer el discurso preparado por su madre para la ceremonia de entrega: “Han sido casi tres décadas de lucha contra una dictadura brutal, y lo hemos intentado todo: diálogos traicionados, protestas multitudinarias reprimidas, elecciones manipuladas. La esperanza se derrumbó, y con ella se fue apagando la fe en que algo pudiera cambiar. La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una locura”.

“El régimen se propuso dividirnos: por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron, nos empujaron al exilio”, agregó.

Luego recordó que "Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas" y "en 1811 escribimos la primera constitución del mundo hispano, una de las primeras constituciones republicanas de la Tierra. Allí afirmamos una idea radical: que cada ser humano posee una dignidad soberana".

Javier Milei El presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina, formaron parte de la ceremonia. Redes sociales

"Incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Mi generación creció en libertad y la dimos por sentada", lamentó.

"Durante estos dieciséis meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia. Así llegamos hasta el día de hoy, en el que resuena el clamor de millones de venezolanos que ya sienten cercana su libertad. Este premio tiene un significado profundo: le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz", sumó.

Para luego concluir: "Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. La libertad se conquista cada día, en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad".

Embed - 2025 Nobel Peace Prize award ceremony

El mensaje de María Corina Machado

Pese a no poder asistir a la ceremonia, Corina Machado mantuvo una conversación telefónica con Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, a quien le señaló: “Bueno, en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que, eh, empecemos, porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión".

Luego agregó: “Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo”.

Embed - Maria Corina Machado - "I will be in Oslo, I am on my way"

“Sé que cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo pudieron llegar a su ciudad y que ahora mismo están en Oslo, así como mi familia, mi equipo y tantos colegas. Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán. Y, en cuanto llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años, y a tantos venezolanos y noruegos que sé que comparten nuestra lucha. Muchas gracias, nos vemos muy pronto", completó.