El partido de Corina Machado convocó a marchas en Latinoamérica, otra vez con epicentro en el Obelisco

El partido Vente Venezuela llevará a cabo movilizaciones en Ecuador, México, Uruguay, Colombia y Bolivia, con el objetivo de defender la “soberanía popular y la soberanía nacional”, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Miles de venezolanos se convocaron el sábado 3 en el Obelisco tras la detención de Nicolás Maduro

Luego de la detención de Nicolás Maduro, el partido que lidera Corina Machado, Vente Venezuela, convocó a una nueva marcha en las diferentes capitales de Latinoamérica y el mundo con el objetivo de defender la “soberanía popular y la soberanía nacional”.

Ricardo Montaner habló sobre la situación que se vive en Venezuela.
El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

Más allá que miles de venezolanos residentes en Argentina se congregaron este sábado en las inmediaciones del Obelisco con banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio por el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, ahora, se llevará a cabo otra para este domingo en el mismo lugar, en el centro de Buenos Aires, desde las 15.

En Latinoamérica, además de Capital Federal, la convocatoria también se realizará en Quito (Ecuador), Montevideo (Uruguay), Yucatán, Cancún y Guadalajara (México), Medellín, Cali y Bogotá (Colombia) y Santa Cruz (Bolivia). También publicaron que en Alemania habrá una marcha.

“Vamos a poner orden, liberar presos políticos y construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, publicó en X la cuenta del partido en el exterior, Vente Mundo. En total se estima que 8 millones de venezolanos se autoexiliaron de su país en los últimos años, escapando del Gobierno de Maduro, por la crisis económica y política nacional.

maduro new york

En ese contexto, Liset Luque, presidenta de Alianza por Venezuela, radicada en Argentina, formará parte de la convocatoria y aseguró que a partir de ahora “tenemos una nueva ilusión”: “La verdad que, a los venezolanos en el mundo, nos despierta una nueva ilusión de ver a nuestro país iniciando un camino hacia la justicia, de transición hacia la libertad y la reconstrucción de la democracia por la que tanto hemos luchado durante estos años”.

En diálogo con Argentina en Vivo por C5N, Luque aseguró que este sábado “nos despertamos entre consternados e incrédulos, pero durante el día vimos cómo un criminal, un líder que organiza y es parte de los crímenes más repudiables por la humanidad fue sacado de lo que va a ser la transición a la democracia de nuestro país”.

Soñamos y nos ilusionamos tanto de ver llegar al Justicia, que cuando lo estábamos viendo había un poco de emociones encontradas entre el festejo de ver a quien se creía impune salir esposado es una imagen fuerte”, sostuvo.

Por último, remarcó que “el escenario que tenemos hoy de Estados Unidos sacando a Nicolás Maduro vinculado al narcotráfico, Hezbola, terrorismo es una puerta hacia la libertad y la reconstrucción de la democracia de nuestro país”.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó este sábado una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos. El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Tras los interrogatorios de rutinas en Estados Unidos, fue trasladado al MDC, prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, una de las más temidas del país. Se estima que, en principio, quede alojado en dicho lugar hasta el lunes, cuando asista a una audiencia judicial para declarar ante la Justicia norteamericana.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

  • Narcoterrorismo: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.
  • Conspiración para importar cocaína: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.
  • Delitos con armas y artefactos destructivos: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.
  • Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.
