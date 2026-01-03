3 de enero de 2026 Inicio
Venezuela declaró el "estado de emergencia" tras el ataque de Estados Unidos

Tras las acciones militares que desembocaron en la detención de Nicolás Maduro, el Ministerio de Defensa declaró el estado de emergencia en el país.

Tras la intervención militar de Estados Unidos que tuvo lugar durante la madrugada y que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, el Ministerio de Defensa de Venezuela declaró el estado de emergencia.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, anunció el bombardeo estadounidense sobre Caracas a través de un mensaje: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero, que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.

“Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país”, aseguró el jefe de la cúpula militar de Venezuela, a la vez que agregó: “Desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”.

Venezuela

Por último, hizo un llamamiento a los venezolanos, para que salgan a luchar a las calles por su país. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. (...) Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, cerró.

En paralelo al mensaje de López, desde el Gobierno emitieron un mensaje que fue transmitido a través de la televisión estatal, donde declararon el estado de emergencia luego de los bombardeos que comenzaron durante la madrugada.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, pidió "calma" al pueblo Venezolano

El de ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello condenó el ataque de Estados Unidos en Caracas, Venezuela. "No nos van a derrotar. Vamos a vencer", aseguró y pidió la "calma" del pueblo venezolano.

En la calle, rodeado de personal militar y con un chaleco antibalas, el ministro habló con la prensa y llevó calma al pueblo venezolano.

"Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", aseguró.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Padrino López, también habló al respecto y expresó que "Venezuela ha sido objeto de la más criminal agresión militar de parte de los Estados Unidos. La barbarie de las fuerzas invasoras intervinieron en varios puntos del país", aseguró.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló sobre el paradero del presidente Nicolás Maduro: "Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores".

La funcionaria se expresó tras el ataque ocurrido en Caracas y otros estados: "Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria".

Y confirmó que hay víctimas fatales: “Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”.

Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado de su país en un avión junto a su esposa en el marco de operaciones militares. En la previa hubo bombardeos y las explosiones se llevaron a cabo en Caracas y otros estados.

Todo comenzó con el ataque durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

El Gobierno de Venezuela indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Trump sobre Venezuela

Minutos más tarde, el presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

"Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Más detalles a continuación" dijo el republicano al anunciar una conferencia de prensa a las 13 en su residencia de Mar-a-Lago. "¡Gracias por su atención a este asunto!", indicó Trump en la red social Truth.

En una última información, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida. Lo cierto es que a las 13 habría una conferencia de prensa de Trump con todos los detalles.

