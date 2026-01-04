Daniela Celis confirmó que "está en camino a la reconciliación" con Thiago Medina Para la pareja de ex participantes de Gran Hermano el accidente del joven de 22 años fue un punto de quiebre. "Mis prioridades ya no son las mismas", reconoció la influencer. + Seguir en







Daniela Celis y Thiago Medina. Redes Sociales

Desde el accidente en moto del joven de 22 años, la pareja de ex participantes de Gran Hermano Daniela Celis y Thiago Medina se encuentra en una etapa de convivencia y crianza compartida, pero con incertidumbre en torno a su relación. El último viernes la influencer confirmó que "está en camino a la reconciliación" con el padre de sus gemelas.

"Estamos creando un vínculo de alma y una fuerza de conexión que no tuvimos tiempo de crear al principio", detalló la panelista del canal de streaming Luzu TV y aseguró que el choque con la moto del influencer fue un punto de quiebre tanto en su relación familiar como sentimental.

Daniela insistió con aquello que siempre remarca cuando le consultan por su relación: "Padres vamos a ser toda la vida. Tenemos que tener un buen vínculo de amor y comunicación porque somos el ejemplo de ellas, juntos o separados".

Embed - La vida familiar de Dani Celis y Thiago en este nuevo año | #CortáPorLozano "Este es nuestro tiempo de encontrarnos, de conocernos, de enamorarnos y de ver qué pasará", resumió Daniela al ser consultada sobre si el casamiento está en el horizonte.

La influencer recordó que el accidente "fue muy duro" para ambos porque llevaban cinco meses separados en malos términos. "Por suerte, esa semana estábamos bien, habíamos hablado, nos habíamos abrazado", resaltó.

El fin de 2025 de Daniela Celis y Thiago Medina La pareja continuó conviviendo tras el accidente de Thiago y compartieron las fiestas de Navidad y Año Nuevo organizadas por Daniela hasta el mínimo detalle. Para la última celebración de 2025, el joven compartió en su cuenta de Instagram cómo la madre de Laia y Aimé preparó bolsitas con lentejas para los rituales del nuevo año. "Ella ya prepara todos sus rituales jaja", escribió el influencer en una historia junto a un emoji de corazón. Daniela compartió en su cuenta cómo realizar distintos ritos para iniciar 2026 de la mejor manera. Thiago Medina Historia Instagram Daniela Celis Año Nuevo