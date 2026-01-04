4 de enero de 2026 Inicio
Aumentan hasta un 10% los peajes para viajar a la Costa: cómo son las nuevas tarifas

Fue luego de un pedido de Aubasa. La suba fue resuelta a través del Coeficiente de Variación Tarifario e impactará de acuerdo a los tramos y las categorías de los vehículos.

El Gobierno bonaerense autorizó una suba de entre un 7% y 10% de las tarifas de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de las rutas que enlazan con distintas zonas turísticas del litoral, luego de una solicitud de la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa).

El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires resolvió el incremento a través del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un índice que calcula las tarifas mediante el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y la inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La medida, decidida después de un pedido de Aubasa en el marco de la actualización de tarifas trimestral, impactará de acuerdo a los tramos y las categorías de los vehículos.

Con la actualización, los automovilistas podrían pagar hasta $5.400 en hora pico en la autopista que enlaza la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Además, el precio de los peajes a la Costa subirán hasta $7.000, en plena temporada alta.

Las nuevas tarifas de los peajes AUBASA

Sentido La Plata-CABA

  • Peaje Hudson: $4.400 y $5.400 hora pico (Manual) / $4.245 y $5.307 hora pico (TelePASE).
  • Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 y $4.600 hora pico (Manual) / $3.608 y $4.511 hora pico (TelePASE).

Sentido CABA-La Plata

  • Peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 y $2.700 hora pico (Manual) / $2.122 y $2.653 hora pico (TelePASE).
  • Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 y $1.900 hora pico (Manual) / $1.486 y $1.857 hora pico (TelePASE).

Sentido a la Costa Atlántica

  • Peaje Samborombón, Maipú y La Huella: $7.000 (Manual) / $6.964 (TelePASE).
  • Peaje General Madariaga: $3.000 (Manual) / $2.924 (TelePASE).
  • Peaje Mar Chiquita: $3.300 (Manual) / $3.203 (TelePASE).
