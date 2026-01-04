Aumentan hasta un 10% los peajes para viajar a la Costa: cómo son las nuevas tarifas Fue luego de un pedido de Aubasa. La suba fue resuelta a través del Coeficiente de Variación Tarifario e impactará de acuerdo a los tramos y las categorías de los vehículos. Por + Seguir en







Subirán las tarifas de los peajes. Redes sociales

El Gobierno bonaerense autorizó una suba de entre un 7% y 10% de las tarifas de los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de las rutas que enlazan con distintas zonas turísticas del litoral, luego de una solicitud de la empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa).

El Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires resolvió el incremento a través del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), un índice que calcula las tarifas mediante el Índice de Salarios, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y la inflación publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Peajes paro Subirán las tarifas de los peajes. Télam La medida, decidida después de un pedido de Aubasa en el marco de la actualización de tarifas trimestral, impactará de acuerdo a los tramos y las categorías de los vehículos.

Con la actualización, los automovilistas podrían pagar hasta $5.400 en hora pico en la autopista que enlaza la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. Además, el precio de los peajes a la Costa subirán hasta $7.000, en plena temporada alta.

Las nuevas tarifas de los peajes AUBASA Sentido La Plata-CABA Peaje Hudson: $4.400 y $5.400 hora pico (Manual) / $4.245 y $5.307 hora pico (TelePASE).

$4.400 y $5.400 hora pico (Manual) / $4.245 y $5.307 hora pico (TelePASE). Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $3.700 y $4.600 hora pico (Manual) / $3.608 y $4.511 hora pico (TelePASE). Sentido CABA-La Plata Peaje Dock Sud, Hudson, Gutiérrez y Villa Elisa: $2.200 y $2.700 hora pico (Manual) / $2.122 y $2.653 hora pico (TelePASE).

$2.200 y $2.700 hora pico (Manual) / $2.122 y $2.653 hora pico (TelePASE). Peajes Bernal, Quilmes y Berazategui: $1.500 y $1.900 hora pico (Manual) / $1.486 y $1.857 hora pico (TelePASE). Sentido a la Costa Atlántica Peaje Samborombón, Maipú y La Huella: $7.000 (Manual) / $6.964 (TelePASE).

$7.000 (Manual) / $6.964 (TelePASE). Peaje General Madariaga: $3.000 (Manual) / $2.924 (TelePASE).

$3.000 (Manual) / $2.924 (TelePASE). Peaje Mar Chiquita: $3.300 (Manual) / $3.203 (TelePASE).