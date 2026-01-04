IR A
De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuesta

Mi novio coreano es el nuevo reality de citas de la gran N roja, conoce de qué trata y cuándo se estrena en el catálogo de la plataforma.

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. Se trata de un reality de citas también conocido como Meu Namorado Coreano, te contamos de qué trata, cuándo ver su estreno y qué lo hace único.

La plataforma de streaming ya ha apostado por realities de citas alrededor del mundo, pero esta vez llega con una nueva propuesta. Mi novio coreano es un programa originario de Brasil pero filmado en Corea del Sur que seguirá a varias parejas, ¿Cuántas lograrán superar los retos de una relación?

Mi novio coreano se estrenó en la gran N roja el día 1 de enero y ya está disponible a nivel global. En este momento podés ver los episodios de este reality desde la primera hora del día y descubrir más acerca de lo que pasará con las parejas participantes.

Sinopsis de Mi novio coreano, el reality estreno de Netflix

Mi novio coreano reúne elementos del reality y del documental mientras sigue a cinco mujeres originarias de Brasil. Todas ellas viajan a Corea del Sur para reunirse con los chicos que les gustan y descubrir si su relación a distancia puede seguir adelante.

Aunque algunos de los participantes ya se han reunido antes, los retos para cada pareja llegarán uno tras otro. Diferencias culturales, no compartir el mismo idioma y muchas otras dificultades pondrán a prueba los sentimientos que los unieron en primera instancia.

Tráiler de Mi novio coreano

Reparto de Mi novio coreano

El programa de Netflix que buscas es probablemente "Mi novio coreano", un reality de citas donde 5 mujeres brasileñas viajan a Corea para encontrar el amor con hombres coreanos, con participantes destacadas como Camila Kim (buscando sus raíces), Katy Dias, Luanny Vital, Mariana Tollendal y Morena Monaco, junto a sus respectivos intereses amorosos coreanos como Jack, Si Won y Suwoong, explorando relaciones a distancia y encuentros.

