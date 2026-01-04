La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó una imagen del presidente de Estados Unidos en el marco del operativo en Venezuela, con una frase coloquial que podría actuar como aviso para el resto de sus enemigos. "Sin juegos", amenazó.

Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

En el marco de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un impresionante operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Venezuela , la Casa Blanca publicó en redes sociales una imagen del presidente Donald Trump que podría actuar como provocación para el resto de sus enemigos, tanto internacionales como internos. "Sin juegos. Jugá sucio y te va a ir mal" , sostuvo el Ejecutivo norteamericano.

La publicación en la cuenta de Instagram oficial de la Casa Blanca está conformada por una imagen de Trump caminando con paso decidido y mirada recia, en blanco y negro, junto a las siglas FAFO, acrónimo de "Fuck Around and Find Out", una frase coloquial que podría traducirse como "Jugá sucio y te va a ir mal" o, más informalmente, "Seguí jodiendo y ya vas a ver" . "Sin juegos" , agrega el texto que acompaña a la foto.

La publicación resulta llamativa dado que el uso de este agresivo y poco académico acrónimo proviene de la cuenta institucional, de la que cabría esperar una mayor formalidad y solemnidad , y no de las redes personales del mandatario, lienzo habitual de sus insultos y provocaciones.

Con fuerte presencia en la cultura meme y los bajos fondos de los foros de internet, Trump recurre habitualmente a consignas en forma de siglas, que son fáciles de replicar y encierran un variopinto y complejo entramado de significados .

Una de ellas es FAFO, acrónimo de "Fuck Around and Find Out", que literalmente significa "jodé y vas a ver lo que pasa" . Es una frase coloquial que se usa para advertir, bromear o comentar que alguien va a enfrentar consecuencias por sus acciones imprudentes o provocativas. Originalmente el término estuvo en la jerga militar y policial, como forma de decir "si te pasás de listo, después lo vas a comprobar".

Con el tiempo se filtró a la cultura de memes y redes sociales, donde se usa tanto irónica como seriamente para señalar cuándo alguien efectivamente termina "pagando" por lo que hizo o dijo.

Otra muy utilizada es MAGA: viene de "Make America Great Again", un lema político creado primero en campañas anteriores (como la de Ronald Reagan en 1980) pero que fue popularizado mundialmente por Donald Trump en su campaña presidencial de 2016 y siguió asociado a él en 2024 (y más allá).

El término funciona como grito de campaña y como etiqueta identitaria del movimiento político que apoya políticas nacionalistas, de "primero los estadounidenses", y una visión tradicionalista de Estados Unidos. Hoy, muchas personas interpretan MAGA no solo como un eslogan sino como símbolo de una ideología política conservadora específica.

En cuanto a TACO, es un acró­nimo satírico más reciente que nació en la jerga de mercados financieros y políticos de Estados Unidos. Significa "Trump Always Chickens Out" (Trump siempre se achica), y se usó para burlarse del comportamiento del Presidente al amenazar con avanzar políticas (especialmente aranceles o tarifas elevadas) que luego terminaba suavizando o retrasando. La palabra se eligió por su forma humorística y por el juego de iniciales, y rápidamente se viralizó en memes, análisis y en conversaciones en redes sobre política y economía.

Por su parte, DOGE no era originalmente un acrónimo político, sino un meme. Doge surgió alrededor de 2010–2013, cuando fotos de un perro Shiba Inu con textos graciosos en fuente Comic Sans se hicieron virales por todo internet. La forma deliberada e irónica de escribir (como “such wow”, “very meme”) se volvió un estilo visual recreado millones de veces en redes.

Este meme dio lugar luego a Dogecoin, una criptomoneda lanzada en 2013 que, gracias a su humor y apoyo de figuras públicas como Elon Musk, llegó a tener una enorme popularidad global. Más recientemente, el acrónimo DOGE también fue reutilizado por ciertos actores políticos para nombrar conceptos o instituciones (por ejemplo, "Department of Government Efficiency"), jugando con el trasfondo meme y la familiaridad del término.