3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

El presidente de Estados Unidos informó que se llevó adelante un operativo sobre objetivos militares a larga escala y que el mandatario sudamericano fue retirado con su esposa.

Por
Nicolás Maduro fue retirado de Venezuela.

Nicolás Maduro fue retirado de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado de su país en un avión junto a su esposa en el marco de operaciones militares. En la previa hubo bombardeos y las explosiones se llevaron a cabo en Caracas y otros estados.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Te puede interesar:

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Todo comenzó con el ataque durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

El Gobierno de Venezuela indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Minutos más tarde, el presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

Nicolás Maduro 19-12-25
Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

Ante el asedio militar de Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro le pidió apoyo militar a su par colombiano, Gustavo Petro.

"Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Más detalles a continuación" dijo el republicano al anunciar una conferencia de prensa a las 13 en su residencia de Mar-a-Lago. "¡Gracias por su atención a este asunto!", indicó Trump en la red social Truth.

En una última información, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida. Lo cierto es que a las 13 habría una conferencia de prensa de Trump con todos los detalles.

El comunicado de Donald Trump sobre la operación en Venezuela

Trump sobre Venezuela

Javier Milei celebró la operación de EE.UU en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó Donald Trump.

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano.

Tras el ataque de Estados Unidos, Venezuela pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Ningún ataque cobarde podrá con la fuerza de este pueblo que saldrá victorioso", sentenció.

Mediante un posteo en redes sociales, Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, informó que "ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EEUU en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional".

El documento está dirigido a Abukar Dahir Osman, Representante Permanente de la República Federal de Somalia ante Naciones Unidas.

En el texto se puede leer una serie de puntos, uno de ellos en el que el ministro remarca sobre que "fuerzas militares estadounidenses, ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y de otras ciudades en los Estados de Miranda, Aragua, y La Guaira. Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones".

Donald Trump dará detalles de la operación en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro

Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario norteamericano, Donald Trump, brindará detalles del procedimiento ante los medios de comunicación a las 13.

Estados Unidos aseguró que Nicolás Maduro será juzgado y que no habrá más ataques en Venezuela

El senador republicano Mike Lee confirmó que "no anticipa nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia", según una conversación que tuvo con Marcos Rubio, secretario de Estado de EE.UU. Además, el mandatario venezolano podrá enfrentar un juicio penal en territorio estadounidense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

el ministro de trabajo de venezuela, sobre la captura de maduro: fue un ataque aereo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

play

EEUU atacó Venezuela y detuvo a Maduro: seguí en directo la cobertura de C5N

Mhoni Vidente anticipó el ataque a Venezuela.

Mhoni Vidente y su predicción sobre la captura de Nicolás Maduro y Venezuela: "Lo dejaron solo"

Rating Cero

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

últimas noticias

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Hace 16 minutos
María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

Hace 36 minutos
¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

Hace 51 minutos
El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: Fue un ataque aéreo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Hace 1 hora
Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Hace 1 hora