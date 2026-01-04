Nicolás Maduro declarará este lunes ante la justicia de Estados Unidos tras su captura Tras su detención por fuerzas especiales estadounidenses, el líder venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecerán mañana ante un tribunal federal de Nueva York, acusados de encabezar y asistir una red criminal vinculada al narcotráfico, respectivamente. Por + Seguir en







Nicolás Maduro declarará este lunes ante la justicia de Estados Unidos tras su captura

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deberá declarar este lunes ante la justicia estadounidense en su primera presentación judicial desde su captura y traslado a Estados Unidos. La audiencia se realizará al mediodía en un tribunal federal de Manhattan, bajo la conducción del juez Alvin K. Hellerstein, según confirmó el Distrito Sur de Nueva York.

Maduro llegará a la sala acompañado por su esposa, Cilia Flores, quien también fue detenida y está imputada en la misma causa. Ambos permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

La presentación judicial se da luego de una operación ejecutada en Caracas que derivó en el secuestro del mandatario venezolano y en acciones militares sobre territorio venezolano, con un saldo cercano a las 40 víctimas fatales.

Ante la justicia estadounidense, Maduro enfrenta cargos que lo señalan como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Flores, en tanto, es investigada por presuntas tareas de apoyo logístico y financiero a esa estructura.

Sin embargo, en declaraciones posteriores al operativo, el presidente Donald Trump afirmó que el objetivo estratégico de Washington es que empresas estadounidenses retomen la explotación del petróleo venezolano.