Con un reel, la actriz adelantó que cantará este lunes en Ciudad Cultural Konex. Es la primera publicación después de la agresión de Luis Cavanagh.
La actriz Romina Gaetani publicó un reel este domingo para promocionar su próximo paso laboral a días de haber denunciado a su expareja Luis Cavanagh por "lesiones leves".
Gaetani se mostró entusiasmada por su próximo proyecto que consiste en cantar junto a La Bomba de Tiempo este lunes en Ciudad Cultural Konex a las 20, junto a otras personas invitadas. "Salté de alegría", aseguró la artista en relación a la propuesta.
Su abogado, Horacio Trimarco, había asegurado a C5N que la actriz se encontraba "en estado de shock" tras la agresión de su expareja y con "ese miedo propio de todas las personas víctimas" de violencia de género, pero que había hecho "lo que debe hacer cualquier persona en esa situación, más allá del dolor, los sentimientos, la vergüenza que pueda generar".
La reaparición de Gaetani sonriente en redes sociales fue recibida con mucho cariño y palabras de aliento en los comentarios de la publicación. “Gente, ustedes saben que La Bomba es una fiesta. Este lunes 5, a bailar”, cerró en el video.
Trimarco había reconstruido que el domingo anterior la actriz había ido al barrio privado del empresario y estaban discutiendo en la puerta de la casa de él cuando "comienza a recibir esta agresión física".
"Ella justo estaba al teléfono con una amiga que escucha los ruidos, los golpes y esta amiga se comunica al 911 y también lo hace la seguridad del barrio", contó el abogado. La Policía actuó de oficio y radicó una denuncia que fue ratificada por Gaetani este lunes.
La pareja se había separado hace al menos dos meses, después de dos años juntos. Según el defensor de la actriz, "estaban en vías de intentar recomponer la relación".