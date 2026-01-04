Romina Gaetani reapareció tras la denuncia contra su expareja: "A bailar" Con un reel, la actriz adelantó que cantará este lunes en Ciudad Cultural Konex. Es la primera publicación después de la agresión de Luis Cavanagh. + Seguir en







Romina Gaetani

La actriz Romina Gaetani publicó un reel este domingo para promocionar su próximo paso laboral a días de haber denunciado a su expareja Luis Cavanagh por "lesiones leves".

Gaetani se mostró entusiasmada por su próximo proyecto que consiste en cantar junto a La Bomba de Tiempo este lunes en Ciudad Cultural Konex a las 20, junto a otras personas invitadas. "Salté de alegría", aseguró la artista en relación a la propuesta.

Embed - Romina Gaetani on Instagram: "Hace un par de semanas me llama @mariabergamaschi2023 y me tira…queres venir a cantar con la BOMBA??? … salté de Alegría, con María habíamos compartido fecha en el ciclo de Bestias…donde también estaba @gabriela.martinez.bajo Que a su vez había llegado ahí de la mano de mi amiga y productora @gimenaalvarezcela quien me había presentado a @nanarguen , a quien ya conocía porque soy fan de su música y tuve el placer que tocara en uno de mis primeras canciones como Escarabajo María me dice pasá cuatro temas que se eligen dos Vos que me venís hace tiempo escuchando; cuál crees que eligieron? Nos vemos mañana Muchas gracias a @labombadetiempo" View this post on Instagram Su abogado, Horacio Trimarco, había asegurado a C5N que la actriz se encontraba "en estado de shock" tras la agresión de su expareja y con "ese miedo propio de todas las personas víctimas" de violencia de género, pero que había hecho "lo que debe hacer cualquier persona en esa situación, más allá del dolor, los sentimientos, la vergüenza que pueda generar".

La reaparición de Gaetani sonriente en redes sociales fue recibida con mucho cariño y palabras de aliento en los comentarios de la publicación. “Gente, ustedes saben que La Bomba es una fiesta. Este lunes 5, a bailar”, cerró en el video.

Cómo fue la agresión de Luis Cavanagh a Romina Gaetani Trimarco había reconstruido que el domingo anterior la actriz había ido al barrio privado del empresario y estaban discutiendo en la puerta de la casa de él cuando "comienza a recibir esta agresión física".