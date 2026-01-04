Tremendo susto: un reconocido streamer quiso hacer un desafío en redes y fue atacado por un guepardo

Se midió en una carrera contra el animal más rápido del mundo y sorprendió a todos sus seguidores.

Speed hizo un desafío de velocidad con el animal que lo rasguñó en la previa del inicio de la competencia

El streamer Speed, reconocido fanático de Cristiano Ronaldo y “anti Messi”, hizo un desafío para las redes sociales contra un animal salvaje y se llevó un tremendo susto: un guepardo le arañó la pierna y lo dejó sangrando .

Darren Jason Watkins Junior, nombre verdadero, que revolucionó Buenos Aires a principios de 2025 con su visita al país , compartió el video en Instagram y recibió millones de “me gusta”, pese el pequeño percance.

El famoso influencer se propuso hacer una carrera contra el felino para ver si podía ganarle en velocidad y mientras explicaba a la cámara el desafío, el guepardo que estaba siendo trasladado hacia una jaula por sus cuidadores, se acercaba hacia él.

De repente y sin darle tiempo a los profesionales para protegerlo, se abalanzó sobre la pierna derecha de Speed y le dejó marcadas sus garras la altura de la rodilla.

Sin embargo, esto no lo detuvo al streamer ya que la competición se hizo igual: el ganador fue el felino, que pudo alcanzar una velocidad de hasta 92 km/h en los metros que corrió. "Corrí contra un guepardo", fue el posteo que hizo en su redes sociales junto al video con la experiencia y el ataque.

La promesa de Speed tras su intensa visita a Argentina

El streamer Darren Jason Watkins Jr., más conocido como Speed, paseó por Argentina en el marco de su gira por Latinoamérica y recorrió la ciudad en medio del furor de sus seguidores. Todo lo que hizo fue viral y luego aprovechó las redes sociales para referirse al tema por primera vez.

Speed, quien tiene casi 28 millones de seguidores en Instagram y más de 35 millones de suscriptores en su canal de YouTube, visitó el país y fue muy bien recibido por la gente, excepto por el robo que sufrió de un arito. Sin embargo, fue mayor la buena onda que recibió.

Luego de esa visita que dejó muchas anécdotas y divertidas conversaciones, el streamer utilizó sus redes sociales para escribir: “I'm coming back to Argentina”, es decir, “Voy a volver a Argentina”. Y eso causó revolución.