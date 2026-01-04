4 de enero de 2026 Inicio
Se fue la ola de calor, pero hay alerta amarilla por tormentas

Luego de las altas temperaturas que azotaron al país durante el cierre de 2025, el termómetro se ubicó en valores más amables y el aire se volvió respirable nuevamente. Sin embargo, tres provincias sufrirán fuertes inclemencias climáticas.

Las tormentas afectarán a tres provincias.

Luego de la bochornosa ola de calor que azotó al país durante el cierre de 2025, la temperatura se ubicó en valores más amables y el aire se volvió respirable nuevamente. Sin embargo, las inclemencias del clima no descansan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en tres provincias para este domingo.

El sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta por viento. 
Tras la ola de calor, vuelven las lluvias: rige una alerta amarilla por tormentas

El organismo advirtió sobre fuertes tormentas en el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca, tanto en áreas de puna, prepuna, valles y montaña.

Estarán afectadas las zonas puneñas de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, San Carlos, Santa María, Tafí del Valle, Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Susques, Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya-Yavi; la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria; las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya; la cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; y los calles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

alertas clima smn servicio meteorológico nacional 4 enero 2026
Hay alerta amarilla por tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en tres provincias.

Alerta naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada agradable este domingo para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 13° y 25°, con vientos leves del sudeste. La semana estará atravesada por un ascenso de la temperatura que, sin embargo, no superaría los 30°, a la vez que se incrementa la nubosidad.

pronóstico clima smn servicio meteorológico nacional 4 enero 2026
El pronóstico de la semana para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

