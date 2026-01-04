Se fue la ola de calor, pero hay alerta amarilla por tormentas Luego de las altas temperaturas que azotaron al país durante el cierre de 2025, el termómetro se ubicó en valores más amables y el aire se volvió respirable nuevamente. Sin embargo, tres provincias sufrirán fuertes inclemencias climáticas. Por + Seguir en







Las tormentas afectarán a tres provincias.

Luego de la bochornosa ola de calor que azotó al país durante el cierre de 2025, la temperatura se ubicó en valores más amables y el aire se volvió respirable nuevamente. Sin embargo, las inclemencias del clima no descansan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en tres provincias para este domingo.

El organismo advirtió sobre fuertes tormentas en el oeste de Jujuy, Salta y Catamarca, tanto en áreas de puna, prepuna, valles y montaña.

Estarán afectadas las zonas puneñas de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, San Carlos, Santa María, Tafí del Valle, Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Susques, Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya-Yavi; la prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria; las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya; la cordillera de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques; y los calles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta naranja por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada agradable este domingo para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el termómetro oscilando entre 13° y 25°, con vientos leves del sudeste. La semana estará atravesada por un ascenso de la temperatura que, sin embargo, no superaría los 30°, a la vez que se incrementa la nubosidad.

