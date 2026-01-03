Trump confirmó que Maduro fue extraído en helicóptero y está en vuelo a Nueva York para ser juzgado El presidente de Estados Unidos anunció que brindará una conferencia de prensa para explicar el procedimiento militar en el territorio venezolano. Por + Seguir en







Trump brindará una conferencia de prensa. REUTERS/Carlos Barria

Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el mandatario norteamericano, Donald Trump, brindará más información sobre el procedimiento ante los medios de comunicación.

"Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 AM habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago", describió la máxima autoridad del país norteamericano a través de su cuenta de la red social Truth Social.

La exposición de Trump se llevará a cabo a partir de las 13 de Argentina. Se espera que pueda proporcionar mayores indicios sobre la situación de Maduro y el futuro político de Venezuela. En principio, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró que el mandatario sudamericano se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos.

El senador Mike Lee, a través de la red social X, indicó que mantuvo una conversión telefónica con Rubio en la que le anticipó que "no habrá nuevas acciones militares en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia".