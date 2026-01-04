Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto El estreno animado de 2005 se lanzó en la popular plataforma de streaming y es furor entre los televidentes. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que fueron un éxito en el cine y ahora lo son en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en este sitio web y la convirtieron en la más consumida del mundo entero.

Sinopsis de Madagascar, la película animada que llegó a Netflix Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No contento con su vida, Marty se deja llevar por la curiosidad y con ayuda de unos prodigiosos pingüinos, escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de que se haga de día.

Alex, Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su busca antes de que alguien se de cuenta de su desaparición. Incluso en una ciudad como Nueva York, no deja de llamar la atención ver a un león, una jirafa y un hipopótamo andando por la calle y montando en metro. Los tres amigos consiguen encontrar a Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo los capturan y los embarcan con rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y los cuatro amigos aparecen en una playa de la exótica isla de Madagascar. Estos nativos de Nueva York deben aprender a sobrevivir en estado silvestre; es entonces cuando comprenden el sentido de la expresión “el mundo de ahí fuera es una jungla”.

representado por Ben Stiller, Jan Josef Liefers Marty representado por Chris Rock

representado por Chris Rock Maurice representado por Cedric the Entertainer

representado por Cedric the Entertainer Skipper representado por Tom McGrath

representado por Tom McGrath Kowalski representado por Chris Miller

representado por Chris Miller Rico representado por John DiMaggio, Jeffrey Katzenberg

representado por John DiMaggio, Jeffrey Katzenberg Cabo representado por Christopher Knights madagascar