IR A
IR A

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

El estreno animado de 2005 se lanzó en la popular plataforma de streaming y es furor entre los televidentes.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que fueron un éxito en el cine y ahora lo son en esta popular plataforma de streaming. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en este sitio web y la convirtieron en la más consumida del mundo entero.

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
Te puede interesar:

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuestaomo encontrarlo

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras, ideal para los más chicos. Un entretenimiento garantizado para que vean en este enero 2026, ya está disponible. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de Madagascar, la película animada que llegó a Netflix

Alex el león es el rey de la selva urbana: es la atracción estelar del zoo neoyorquino de Central Park. Como sus mejores amigos, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo, Alex ha pasado toda su vida en feliz e ignorante cautividad, bien alimentado y en una jaula con excelentes vistas al parque. No contento con su vida, Marty se deja llevar por la curiosidad y con ayuda de unos prodigiosos pingüinos, escapa del zoo para conocer mundo, con la intención de volver antes de que se haga de día.

Alex, Melman y Gloria descubren su fuga y deciden salir en su busca antes de que alguien se de cuenta de su desaparición. Incluso en una ciudad como Nueva York, no deja de llamar la atención ver a un león, una jirafa y un hipopótamo andando por la calle y montando en metro. Los tres amigos consiguen encontrar a Marty en la estación Central, pero antes de que puedan volver al zoo los capturan y los embarcan con rumbo a África. Los pingüinos sabotean el crucero y los cuatro amigos aparecen en una playa de la exótica isla de Madagascar. Estos nativos de Nueva York deben aprender a sobrevivir en estado silvestre; es entonces cuando comprenden el sentido de la expresión “el mundo de ahí fuera es una jungla”.

film__3935-madagascar--hi_res-33b9853d

Tráiler de Madagascar

Embed - MADAGASCAR | Official Trailer

Reparto de Madagascar

  • Álex el león representado por Ben Stiller, Jan Josef Liefers
  • Marty representado por Chris Rock
  • Maurice representado por Cedric the Entertainer
  • Skipper representado por Tom McGrath
  • Kowalski representado por Chris Miller
  • Rico representado por John DiMaggio, Jeffrey Katzenberg
  • Cabo representado por Christopher Knights
madagascar
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
play

Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

últimas noticias

Pablo Quirno, canciller argentino.

Argentina y otros nueve países impidieron que la CELAC rechace la intervención militar en Venezuela

Hace 15 minutos
Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la integridad territorial de Groenlandia

Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la "integridad territorial" de Groenlandia

Hace 30 minutos
El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.

Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

Hace 52 minutos
Quién es Delcy Rodríguez, la encargada a presidenta en Venezuela tras el secuestro de Maduro

Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta en Venezuela designada tras el secuestro de Maduro

Hace 1 hora
play

Comenzaron las marchas convocadas por el partido de Corina Machado: venezolanos se reúnen en el Obelisco

Hace 1 hora