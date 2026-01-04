4 de enero de 2026 Inicio
Las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron la detención de Nicolás Maduro y exigieron su liberación

El ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, cargó contra el arresto del expresidente y su traslado a Estados Unidos, en el marco de un operativo militar.

Vladimir Padrino López

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, expuso una declaración de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y cuestionó la detención del expresidente Nicolás Maduro en el marco de un operativo militar de Estados Unidos, lo que definió como "un acto de profunda saña". Además, exigió que sea liberado por las autoridades norteamericanas.

En una cadena nacional, Padrino López pidió la liberación de Maduro, quien fue trasladado al Metropolitan Detention Center luego de que fuera arrestado: "Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de Venezuela. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro. Un acto de profunda saña".

En tal sentido, destacó la reacción de otros gobiernos. "Le pedimos al mundo que vea todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela, su soberanía y su Constitución. Agradecemos la pronta respuesta de casi todos los gobiernos y pueblos del mundo. Vimos manifestaciones populares en todas partes del mundo y los gobiernos legítimos, con excepciones, rechazando esta grosera intervención sobre la soberanía venezolana", aseveró.

maduro detenido

"Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado o país. Esa pretensión colonialista que se quiere implementar en el espíritu de la Doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe, nosotros, desde aquí, la rechazamos", advirtió en esta línea.

Maduro fue capturado y sacado de su país el sábado en un avión junto a su esposa en el marco de operaciones militares resueltas por el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. "Fue sacado en barco y viaja en vuelo hacia Nueva York", indicaron medios. En la previa hubo bombardeos y las explosiones se llevaron a cabo en Caracas y otros estados.

La fuerte advertencia de Donald Trump tras la detención de Nicolás Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

En el marco de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un impresionante operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Venezuela, la Casa Blanca publicó en redes sociales una imagen del presidente Donald Trump que podría actuar como provocación para el resto de sus enemigos, tanto internacionales como internos. "Sin juegos. Jugá sucio y te va a ir mal", sostuvo el Ejecutivo norteamericano.

La publicación en la cuenta de Instagram oficial de la Casa Blanca está conformada por una imagen de Trump caminando con paso decidido y mirada recia, en blanco y negro, junto a las siglas FAFO, acrónimo de "Fuck Around and Find Out", una frase coloquial que podría traducirse como "Jugá sucio y te va a ir mal" o, más informalmente, "Seguí jodiendo y ya vas a ver". "Sin juegos", agrega el texto que acompaña a la foto.

La publicación resulta llamativa dado que el uso de este agresivo y poco académico acrónimo proviene de la cuenta institucional, de la que cabría esperar una mayor formalidad y solemnidad, y no de las redes personales del mandatario, lienzo habitual de sus insultos y provocaciones.

