Sufre Gallardo: preocupación en River por las lesiones de dos referentes en plena pretemporada

River comenzó la parte más exigente de la pretemporada en San Martín de los Andes y, a pocos días del inicio de los trabajos, ya enfrenta las primeras complicaciones físicas. Franco Armani y Marcos Acuña se lesionaron y quedaron al margen de la planificación inicial de Marcelo Gallardo.

El arquero arrastra una lesión muscular en el gemelo derecho. Aunque el club no emitió un parte médico oficial, se trataría de un desgarro que demandará alrededor de tres semanas de recuperación. De este modo, Armani se perderá los dos amistosos de verano: el domingo ante Millonarios de Colombia y el sábado 17 frente a Peñarol, ambos en Maldonado, Uruguay.

En su ausencia, el arco quedará en manos de Jeremías Ledesma, siempre y cuando continúe en el club. Por los plazos estimados, Armani podría llegar con lo justo al debut en el Torneo Apertura 2026 ante Barracas Central, previsto para el fin de semana del 24 de enero, aunque en el cuerpo técnico se muestran cautamente optimistas y seguirán de cerca su evolución.

Acuña, en tanto, presenta un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y trabaja de manera diferenciada. El lateral será evaluado día a día y, si persisten las molestias, no será arriesgado en el primer amistoso. La intención es que pueda sumar minutos recién en el segundo compromiso.

En este contexto, Gallardo espera acelerar la incorporación de Matías Viña. El uruguayo viajará en las próximas horas a la Argentina para realizar la revisión médica y firmar un contrato por un año. La idea del cuerpo técnico es que se sume a la pretemporada en el Sur el lunes, sin margen para demoras.