Así fue el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el bombardeo de varios objetivos, entre ellos el Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

La madrugada del sábado comenzó con la confirmación de una ofensiva de Estados Unidos sobre Venezuela, que derivó en la detención del presidente del país, Nicolás Maduro.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

De acuerdo con la confirmación oficial, se bombardearon varios objetivos . Entre ellos estaban Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

Las fuertes explosiones, acompañadas de sonidos militares sobrevolando la zona, comenzaron a sentirse alrededor de las 2 de la mañana en horario venezolano, precisamente en Caracas. De acuerdo con lo que escribió el propio Donald Trump en la red social Truth Social, se trató de un ataque "a gran escala" llevado adelante por el ejército estadounidense.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país ”, escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social. Sin embargo, desde el país bolivariano afirman que Nicolás Maduro y su esposa permanecen desaparecidos.

Los venezolanos capturaron el momento en redes sociales, mostrando helicópteros bombardeos, fuertes impactos y altas columnas de humo que se formaron en el territorio.

La barbarie también se apoderó de la ciudad y a la vez que se veían autos escapando de la ciudad, también se mostraron a agentes policiales deteniendo a civiles en la calle.

Embed #BREAKING: At this time multiple explosions have been reported across parts of Venezuela. With unconfirmed reports suggest the blasts may be linked to possible U.S. airstrikes targeting military infrastructure. Authorities have not yet issued an official statement, and details… pic.twitter.com/qzaIRIWKBE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 3, 2026

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó Donald Trump.

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano.

milei contento

La reacción del jefe de Estado está en paralelo con la postura contra el Gobierno con base en Caracas, que mantuvo desde que asumió en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Hace pocos días, se había referido como una “dictadura atroz e inhumana”.

En la misma línea, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también se expresó a través de un tuit. "Venezuela será libre", publicó la exministra de Seguridad sobre el procedimiento militar de EEUU.