La vicepresidenta de Venezuela aseguró que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y pidió una prueba de vida

Ante la confirmación de Donald Trump sobre el retiro del mandatario venezolano de su territorio, Delcy Rodríguez exigió que se brinde una respuesta desde la Casa Blanca. Además, confirmó que, ante los ataques en su territorio, hay víctimas fatales.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Nicolás Maduro ante la captura por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump , y le pidió a las autoridades “una prueba de vida”.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

En medio del impacto mundial, la funcionaria habló sobre lo ocurrido y manifestó: “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”.

La funcionaria se expresó tras el ataque ocurrido en Caracas y otros estados: “ Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo , que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria”.

Y confirmó que hay víctimas fatales: “Se ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”.

“Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, concluyó Rodríguez.

Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado de su país en un avión junto a su esposa en el marco de operaciones militares. En la previa hubo bombardeos y las explosiones se llevaron a cabo en Caracas y otros estados.

Todo comenzó con el ataque durante la madrugada en distintos puntos del país y, ante la “agresión militar perpetrada por el Gobierno actual”, según indicó Maduro a EFE, se declaró en estado de conmoción exterior y publicaron un comunicado en rechazo a los hechos.

Trump sobre Venezuela

El Gobierno de Venezuela indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Minutos más tarde, el presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó Donald Trump.

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano.