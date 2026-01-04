4 de enero de 2026 Inicio
El papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

El pontífice manifestó su "gran preocupación" por "la evolución de la situación" en el país caribeño y sostuvo que "el bien del pueblo debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz".

El papa León XIV se refirió a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. 

EFE
El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores.
El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras

En su oración del Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro, el pontífice sostuvo que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz".

Para el sucesor de Francisco, esto debería ocurrir "garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

"Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto [patrona de Venezuela] y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles [canonizados por él mismo]", concluyó el Papa.

El pontífice estadounidense cuenta también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo y es gran conocedor de la situación que se vive en América Latina y su turbulenta relación con Washington.

En ese marco, se expresó varias veces sobre Venezuela. La última fue durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano el 2 de diciembre, cuando llamó a buscar el diálogo e incluso se mostró a favor de "presiones económicas" para impulsar un cambio en el país caribeño, frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

"Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos", sostuvo.

