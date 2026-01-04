El papa León XIV pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro El pontífice manifestó su "gran preocupación" por "la evolución de la situación" en el país caribeño y sostuvo que "el bien del pueblo debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz". Por + Seguir en







El papa León XIV se refirió a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. EFE

El papa León XIV manifestó su "gran preocupación" por "la evolución de la situación en Venezuela", luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Caracas.

En su oración del Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro, el pontífice sostuvo que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz".

Para el sucesor de Francisco, esto debería ocurrir "garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica".

"Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto [patrona de Venezuela] y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles [canonizados por él mismo]", concluyó el Papa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/2007800430731129228&partner=&hide_thread=false Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 4, 2026 El pontífice estadounidense cuenta también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo y es gran conocedor de la situación que se vive en América Latina y su turbulenta relación con Washington.