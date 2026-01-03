3 de enero de 2026 Inicio
Estados Unidos atacó Venezuela y detuvo a Nicolás Maduro: seguí en directo la cobertura de C5N

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que fue arrestado el líder del país sudamericano, que será juzgado en el territorio norteamericano.

Maduro fue capturado por EEUU.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el presidente Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y extraído de su país en un avión junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar que se llevó a cabo a las 2 de la madrugada de Caracas.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

"Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", aseguró el jefe de Estado norteamericano a través de su cuenta en la red social Truth Social.

Por su parte, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida. Por lo pronto, a las 13 habrá una conferencia de prensa de Trump desde Florida con todos los detalles.

El comunicado de Donald Trump sobre la operación en Venezuela

Trump sobre Venezuela

Tras el ataque de Estados Unidos, Venezuela pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

Consejo de Seguridad de la ONU 18-11-25

Tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Ningún ataque cobarde podrá con la fuerza de este pueblo que saldrá victorioso", sentenció.

Mediante un posteo en redes sociales, Yvan Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, informó que "ante la agresión criminal cometida por el gobierno de los EEUU en contra de la Patria, hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de hacer valer el Derecho Internacional".

