Estados Unidos atacó Venezuela y detuvo a Nicolás Maduro: seguí en directo la cobertura de C5N El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que fue arrestado el líder del país sudamericano, que será juzgado en el territorio norteamericano. Por + Seguir en







Maduro fue capturado por EEUU.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el presidente Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado y extraído de su país en un avión junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar que se llevó a cabo a las 2 de la madrugada de Caracas.

"Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", aseguró el jefe de Estado norteamericano a través de su cuenta en la red social Truth Social.

Por su parte, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, aseguró que desconocen el paradero de Maduro y le pidió a Estados Unidos una prueba de vida. Por lo pronto, a las 13 habrá una conferencia de prensa de Trump desde Florida con todos los detalles.

El comunicado de Donald Trump sobre la operación en Venezuela Trump sobre Venezuela Tras el ataque de Estados Unidos, Venezuela pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Consejo de Seguridad de la ONU 18-11-25 Naciones Unidas Tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). "Ningún ataque cobarde podrá con la fuerza de este pueblo que saldrá victorioso", sentenció.