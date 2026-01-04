4 de enero de 2026 Inicio
Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la "integridad territorial" de Groenlandia

La primera ministra Mette Frederiksen respondió de manera directa a las reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump, quien volvió a plantear la necesidad de que Estados Unidos controle Groenlandia.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, rechazó este domingo las amenazas del gobierno de Donald Trump sobre un eventual avance de Estados Unidos sobre Groenlandia y afirmó que “no tiene ningún sentido” hablar de una anexión del territorio.

Las declaraciones de la jefa de gobierno danesa se produjeron un día después del secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, un hecho que volvió a encender las alarmas internacionales sobre la política exterior de Washington y su accionar unilateral.

En una declaración pública posterior a una entrevista que Trump concedió al medio The Atlantic, Frederiksen fue categórica: “Estados Unidos no tiene derecho a anexar ninguno de los países de la Commonwealth”, sostuvo, en alusión a Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe.

La primera ministra remarcó que el Reino de Dinamarca, y por lo tanto Groenlandia, es parte de la OTAN y se encuentra amparado por la garantía de seguridad de la alianza atlántica. Además, recordó que ya existe un acuerdo de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos que otorga a Washington un amplio acceso estratégico en la isla.

“Desde el Reino hemos invertido de manera significativa en la seguridad del Ártico”, señaló Frederiksen, al tiempo que realizó un enérgico llamado a Estados Unidos para que ponga fin a las amenazas contra “un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo que han dicho muy claramente que no están en venta”.

En la entrevista con The Atlantic, Trump reiteró que Estados Unidos “necesita absolutamente” a Groenlandia por razones de defensa y aseguró que la isla se encuentra rodeada por buques rusos y chinos, una afirmación que volvió a generar tensión diplomática.

El conflicto se profundizó luego de que Katie Miller, exintegrante de la administración Trump, publicara en la red social X una imagen de Groenlandia coloreada con la bandera de Estados Unidos, acompañada por la palabra “pronto”.

