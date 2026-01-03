3 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Qué pasará con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro

Mientras desde Caracas aseguran que desconocen el paradero del Presidente, la constitución del país establece que el poder debería pasar a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Por
La constitución indica que Delcy Rodríguez debe tomar el poder.

La constitución indica que Delcy Rodríguez debe tomar el poder.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Te puede interesar:

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

El desenlace político en Venezuela permanece rodeado de incertidumbre. En primer lugar, siguiendo el camino de la Constitución, esta establece que, ante una eventual ausencia del presidente, el poder debería quedar en manos de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez FINAL.jpg
Delcy Rodr&iacute;guez es la sucesora al poder en ausencia de Nicol&aacute;s Maduro.

Delcy Rodríguez es la sucesora al poder en ausencia de Nicolás Maduro.

La propia Rodríguez, en tanto, aseguró que el Gobierno desconoce tanto el paradero de Nicolás Maduro como el de la primera dama, Cilia Flores.

En este contexto, el futuro del régimen aparece cada vez más cuestionado y la oposición, tanto dentro como fuera del país, interpreta la situación como una instancia decisiva. Desde el arco opositor, pese a que por el momento se mantienen en silencio, sostienen que el verdadero presidente electo es Edmundo González, dirigente actualmente exiliado.

edmundo gonzalez urrutia
En caso de que el gobierno actual renuncie a su cargo o huya, corresponder&aacute; que Edmundo Gonz&aacute;lez Urrutia tome el cargo.

En caso de que el gobierno actual renuncie a su cargo o huya, corresponderá que Edmundo González Urrutia tome el cargo.

Con este panorama, se abren distintos escenarios posibles. Según lo previsto en el artículo 233 de la Carta Magna, ante la “ausencia absoluta” del jefe de Estado, la vicepresidenta ejecutiva asumiría de manera transitoria y debería convocar a elecciones en un plazo máximo de 30 días. El mandatario que resulte electo completaría un período presidencial de seis años.

Otra hipótesis contempla la caída del actual gobierno, con la renuncia o huida de sus principales referentes. En ese escenario, el principal postulante opositor para tomar el poder sería Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones de 2024.

Académico y diplomático de extensa trayectoria, hoy reside en España. González cuenta con el respaldo de María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. En diciembre, además, sostuvo que González le propuso ocupar la vicepresidencia y que “la gran mayoría” de las fuerzas policiales y militares acatarían a la nueva conducción política.

Como tercer escenario, aunque siendo el que cuenta con menores posibilidades de concretarse, emerge el golpe de estado. Esto tendría lugar en caso de una reacción militar por parte de Venezuela. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, aseguró que resistirían la presencia de tropas extranjeras.

Silencio en la oposición venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Crece el hermetismo y prima el silencio en los partidos opositores de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó objetivos militares a larga escala. Voceros oficiales del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, excandidata a vice y ganadora del Nobel de la Paz señalaron que, por el momento, no tiene previsto brindar algún comentario sobre lo ocurrido.

En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportado", señalaron, consigna la información del diario El País.

La jornada del sábado comenzó con un cimbronazo mundial en la región. El presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

En este marco, el Gobierno venezolano indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Corina Machado es opositora al Gobierno de Maduro y se encuentra en Oslo

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó Donald Trump.

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

el ministro de trabajo de venezuela, sobre la captura de maduro: fue un ataque aereo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

play

EEUU atacó Venezuela y detuvo a Maduro: seguí en directo la cobertura de C5N

Mhoni Vidente anticipó el ataque a Venezuela.

Mhoni Vidente y su predicción sobre la captura de Nicolás Maduro y Venezuela: "Lo dejaron solo"

Rating Cero

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

La cantante tendrá su documental en Netflix.
play

Netflix estrenó un nuevo documental de una figura de la música actual: de quién se trata

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

Preocupación por la salud de Christian Petersen: difundieron el primer parte médico del año

El casamiento de Bautista Lena hizo enojar a Juana Repetto, que no fue invitada. 

Juana Repetto no fue invitada al casamiento de su hermano y lanzó fuertes declaraciones: qué dijo

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

últimas noticias

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.

Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

Hace 16 minutos
María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

Hace 36 minutos
¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

Hace 51 minutos
El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: Fue un ataque aéreo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Hace 1 hora
Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Hace 1 hora