Qué pasará con Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro

Mientras desde Caracas aseguran que desconocen el paradero del Presidente, la constitución del país establece que el poder debería pasar a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa , el rumbo político es una incertidumbre y son varios los escenarios.

El desenlace político en Venezuela permanece rodeado de incertidumbre. En primer lugar, siguiendo el camino de la Constitución, esta establece que, ante una eventual ausencia del presidente, el poder debería quedar en manos de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

La propia Rodríguez, en tanto, aseguró que el Gobierno desconoce tanto el paradero de Nicolás Maduro como el de la primera dama, Cilia Flores.

En este contexto, el futuro del régimen aparece cada vez más cuestionado y la oposición, tanto dentro como fuera del país, interpreta la situación como una instancia decisiva. Desde el arco opositor, pese a que por el momento se mantienen en silencio , sostienen que el verdadero presidente electo es Edmundo González, dirigente actualmente exiliado.

Con este panorama, se abren distintos escenarios posibles. Según lo previsto en el artículo 233 de la Carta Magna, ante la “ausencia absoluta” del jefe de Estado, la vicepresidenta ejecutiva asumiría de manera transitoria y debería convocar a elecciones en un plazo máximo de 30 días . El mandatario que resulte electo completaría un período presidencial de seis años.

En caso de que el gobierno actual renuncie a su cargo o huya, corresponderá que Edmundo González Urrutia tome el cargo.

Otra hipótesis contempla la caída del actual gobierno, con la renuncia o huida de sus principales referentes. En ese escenario, el principal postulante opositor para tomar el poder sería Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones de 2024.

Académico y diplomático de extensa trayectoria, hoy reside en España. González cuenta con el respaldo de María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz. En diciembre, además, sostuvo que González le propuso ocupar la vicepresidencia y que “la gran mayoría” de las fuerzas policiales y militares acatarían a la nueva conducción política.

Como tercer escenario, aunque siendo el que cuenta con menores posibilidades de concretarse, emerge el golpe de estado. Esto tendría lugar en caso de una reacción militar por parte de Venezuela. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, aseguró que resistirían la presencia de tropas extranjeras.

Crece el hermetismo y prima el silencio en los partidos opositores de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó objetivos militares a larga escala. Voceros oficiales del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, excandidata a vice y ganadora del Nobel de la Paz señalaron que, por el momento, no tiene previsto brindar algún comentario sobre lo ocurrido.

“En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportado", señalaron, consigna la información del diario El País.

La jornada del sábado comenzó con un cimbronazo mundial en la región. El presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

En este marco, el Gobierno venezolano indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó Donald Trump.

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano.