Silencio en la oposición venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la ganadora del Nobel de la Paz María Corina Machado no hicieron referencia sobre el accionar del gobierno de Donald Trump en Caracas, que terminó con la captura del mandatario. "En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela", ha señalaron voceros oficiales.







Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado.

Crece el hermetismo y prima el silencio en los partidos opositores de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó objetivos militares a larga escala. Voceros oficiales del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, excandidata a vice y ganadora del Nobel de la Paz señalaron que, por el momento, no tiene previsto brindar algún comentario sobre lo ocurrido.

“En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportado", señalaron, consigna la información del diario El País.

La jornada del sábado comenzó con un cimbronazo mundial en la región. El presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

En este marco, el Gobierno venezolano indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

