Silencio en la oposición venezolana, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la ganadora del Nobel de la Paz María Corina Machado no hicieron referencia sobre el accionar del gobierno de Donald Trump en Caracas, que terminó con la captura del mandatario. “En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela”, ha señalaron voceros oficiales.

Edmundo González Urrutia junto a María Corina Machado. 

Crece el hermetismo y prima el silencio en los partidos opositores de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó objetivos militares a larga escala. Voceros oficiales del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, excandidata a vice y ganadora del Nobel de la Paz señalaron que, por el momento, no tiene previsto brindar algún comentario sobre lo ocurrido.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportado", señalaron, consigna la información del diario El País.

La jornada del sábado comenzó con un cimbronazo mundial en la región. El presidente Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron retirados de su país: "Los Estados Unidos de América llevaron a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país".

En este marco, el Gobierno venezolano indicó que “este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas", y agregó que el país "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Corina Machado es opositora al Gobierno de Maduro y se encuentra en Oslo
María Corina Machado.

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "La libertad avanza"

El presidente Javier Milei celebró la operación militar que realizó Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la detención del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, según confirmó Donald Trump.

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano.

María Gomez volvió a pedir por la liberación de Nahuel Gallo. 

"No es invasión, es liberación": el mensaje de la esposa de Nahuel Gallo, tras la captura de Maduro

¿Qué dicen los medios sobre Trump Maduro?

La reacción de los medios del mundo al ataque de EEUU y la captura de Trump a Maduro

el ministro de trabajo de venezuela, sobre la captura de maduro: fue un ataque aereo criminal

El ministro de Trabajo de Venezuela, sobre la captura de Maduro: "Fue un ataque aéreo criminal"

Ciudadanos y militantes salieron a las calles a repudiar el ataque de Estados Unidos.

Tensión tras el bombardeo de Estados Unidos: el pueblo venezolano marcha en las calles de Caracas

Diferentes figuras del arco político argentino hablaron sobre el arresto de Maduro. 

La reacción del arco político argentino tras la captura de Maduro por EEUU

play

EEUU atacó Venezuela y detuvo a Maduro: seguí en directo la cobertura de C5N

