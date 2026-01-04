Argentina y otros nueve países impidieron que la CELAC rechace la intervención militar en Venezuela El canciller Pablo Quirno participó de la reunión de urgencia y consolidó la alianza. Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay ya habían cuestionado a Estados Unidos en un comunicado. Por + Seguir en







Pablo Quirno, canciller argentino.

El canciller argentino, Pablo Quirno, participó de la reunión de emergencia de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), consolidó una alianza con otros nueve países e impidió la emisión de un comunicado rechazando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El encuentro convocado por le presidente pro témpore, Gustavo Petro (Colombia), se realizó por videollamada con el respaldo de los presidentes Lula da Silva (Brasil) y Claudia Sheinbaum (México) y tenía el objetivo de lograr una posición unánime crítica con el ataque que Donald Trump autorizó en el país caribeño.

Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago se opusieron y, según publicó Infobae, preparan su propio comunicado a favor de la intervención militar.

Este bloque, durante la reunión, cuestionó la legitimidad del régimen bolivariano y señaló las graves violaciones a los derechos humanos que se agudizaron en la última década en el país caribeño.

Javier Milei y Pablo Quirno Javier Milei y Pablo Quirno. X (@OPRArgentina) El comunicado de Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, México y España sobre la intervención militar de Venezuela Por su parte, Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, México y España ya habían compartido un texto firmado para cuestionar el accionar estadounidense sobre la población y el gobierno de Venezuela. En el comunicado, el bloque de países manifestó su preocupación "ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos".