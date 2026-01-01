Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

Durante el año se esperan varios acontecimientos de relevancia para el destino de la política: votaciones presidenciales en Brasil y legislativas en Estados Unidos. El posible fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero además habrá que seguir de cerca otros inconvenientes en desarrollo, como en Venezuela y la disputa por Taiwán entre China y Japón.

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

El 2025 fue uno de los años más intensos de los últimos tiempos en cuanto a la política internacional, a partir de la asunción de Donald Trump en su segundo mandato presidencial en Estados Unidos . El republicano impuso su agenda no solo para los asuntos internos, sino también para los temas de mayor relevancia mundial: la disputa comercial con China , la imposición de aranceles a casi todos los países, la campaña militar en Venezuela y el intento de la resolución de las guerras más importantes en el planeta, tanto la de Medio Oriente con el Estado de Israel y el movimiento de resistencia palestina Hamás, como así también la que se lleva adelante en Europa entre Rusia y Ucrania.

El 2026 arrancará con varios temas importantes. Durante los primeros días de enero, la Unión Europea deberá responder sobre el tratado de libre comercio con el Mercosur que quedó pendiente durante la última cumbre de los países sudamericanos , a mediados de diciembre. Después de que Italia se sumara al rechazo de Francia, Polonia y otras naciones, la firma del tratado se postergó para la quincena inicial de 2026.

Según adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la nueva fecha propuesta por Bruselas será el 12 de enero. Esta fecha será crucial para determinar si la Unión Europea y el Mercosur finalmente alcanzan el acuerdo de libre comercio que vienen negociando y postergando hace 26 años.

Por otro lado, a partir del 19 de enero y hasta el 23, se llevará adelante como todos los años el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Si bien no es un encuentro en el que se lleven adelante firmas de acuerdos, resulta un momento crucial porque varios líderes políticos y referentes de la economía ligados a sectores de la derecha de mayor relevancia mundial se encuentran en la ciudad más elevada de los Alpes. Allí, suelen realizarse declaraciones y alianzas que serán claves para seguir el transcurso de la agenda política internacional del año.

En comparación a años anteriores, este 2026 será menos intenso en cuánto a la agenda de elecciones. Sin embargo, algunos de los comicios que se llevarán adelante serán de suma importancia para torcer o reforzar el destino de las políticas que se están llevando adelante en estos países.

La primera convocatoria de elecciones sucederá en Perú, un país que hace años atraviesa una severa crisis en sus instituciones políticas, a partir de presidentes depuestos e intentos de golpes de Estado. El próximo 12 de abril, esta nación sudamericana volverá a elegir presidente y renovará su Parlamento. Pero estos comicios tendrán una particularidad única en su historia: será la vez que haya más candidatos para el ejecutivo, con un total de 36 postulantes que evidencian el delicado momento que padece la representación democrática y la fragmentación de sus partidos políticos tradicionales.

Petro ONU Petro buscará un segundo mandato en Colombia.

Poco tiempo más tarde, el 8 de marzo, Colombia volverá a asistir a las urnas para elegir un nuevo mandatario. El actual, Gustavo Petro, intentará mantenerse en el poder y obtener la reelección, después de ser el primero que llegó al mando en el país con una ideología abiertamente declarada de izquierda y de haber participado en movimiento guerrilleros. Hasta el momento no se conocen cuáles serán las candidaturas en el bando opositor.

El 4 de octubre, Brasil también tendrá elecciones presidenciales. En esta ocasión, Luiz Inácio Lula da Silva buscará su cuarto mandato al frente del país que tiene la economía más importante de Sudamérica y liderar la vuelta del dominio de la centroizquierda en la región ante un panorama de ascenso de la derecha. Su principal contrincante será Flavio Bolsonaro, quien días atrás confirmó su candidatura después de que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, lo designara como su heredero político ya que se encuentra en prisión por su protagonismo en el intento de golpe de Estado del 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FlavioBolsonaro/status/2004169437856043478?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2004169437856043478%7Ctwgr%5Efb5c9259b3e91419051f2e575fed91327e525a4d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fmundo%2Fjair-bolsonaro-anuncio-que-su-hijo-flavio-sera-candidato-las-elecciones-presidenciales-brasil-n224875&partner=&hide_thread=false Recebi com muita emoção a carta do meu pai, que carrega fé, confiança e responsabilidade. O desafio é grande, mas com sua bênção e a proteção de Deus, seguiremos no caminho certo pelo Brasil. pic.twitter.com/ovxk1TSMOw — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 25, 2025

Por último en el plano de elecciones más relevantes, Estados Unidos es otro país que volverá a acudir a las urnas. Si bien Donald Trump no pondrá en disputa su presidencia, lo que sucederá es que se renovará la Cámara de los Representantes (diputados), un recinto en el que el republicano hoy se encuentra en minoría. En caso de ganar los comicios, el mandatario se encontraría habilitado legislativamente para avanzar en diferentes medidas que el Congreso le estuvo frenando durante el último tiempo, como el envío de la Guardia Nacional a los estados opositores para perseguir migrantes o el bloqueo a la publicación del archivo Jeffrey Epstein.

Escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Aunque Estados Unidos siempre fue un actor primordial en la política internacional, desde que Donald Trump asumió el mando de la Casa Blanca, Washington ha tenido una importancia aún más grande en el devenir del resto de las naciones del mundo. En este sentido, uno de los temas seguir su evolución más de cerca es el conflicto que se está llevando adelante con Venezuela.

A partir de septiembre, Estados Unidos comenzó una campaña militar contra las bandas del crimen organizado que transportan drogas hacia su país, supuestamente lideradas por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Washington ordenó la ejecución extrajudicial de más de 100 personas en una veintena de ataques diferentes a embarcaciones que llevarían sustancias prohibidas desde las costas del Caribe. Sin embargo, en ninguno de estos bombardeos se aportaron pruebas de la carga que tenían ni de la identidad de sus tripulantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sec_Noem/status/2002481990755627050&partner=&hide_thread=false In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Desde este momento, las tensiones no han hecho otra cosa que aumentar. Washington ordenó el despliegue de su portaaviones más poderoso de su flota, el USS Gerald Ford, al Caribe que se sumó a los 10 mil soldados que ya estaban en la zona. Además, se incautaron dos buques petroleros venezolanos y la Casa Blanca comenzó las operaciones terrestres contra el régimen de Maduro. Por lo que, habrá que seguir el desarrollo de este conflicto que, si bien aún no es una guerra declarada, todo indica que la resolución del asunto será por la vía de las armas.

Un mundo en guerra

Venezuela no es el único campo de batallas que Estados Unidos tiene en su horizonte. La guerra entre Rusia y Ucrania, que el próximo mes de febrero cumplirá cuatro años de su inicio, es un tema primordial para Washington ya que el presidente Trump está intentando lograr un acuerdo de paz, algo que había prometido cumplir en pocos días durante su campaña electoral. Hasta el momento no lo ha conseguido, pero actualmente las conversaciones se encuentran en su punto más avanzado desde febrero de 2022.

El desarrollo de estas conversaciones de paz es un tema que habrá que seguir de cerca durante este 2026 porque la dificultad de terminar la guerra es un asunto que le preocupa a toda la Unión Europea, ya que sus principales líderes temen que el conflicto se expanda hacia el interior del continente. El propio jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, advirtió semanas atrás que los países de la Alianza deben aumentar su presupuesto militar y prepararse para una guerra con Rusia.

ucrania guerra Niños de una escuela rural en Chernobyl deben resguardarse en el sótano ante un ataque aéreo ruso. Santiago Carrillo

Otras naciones de peso que viven una escalada de tensiones son China y Japón, a partir de la disputa de la isla de Taiwán. En los últimos meses, a partir de la asunción de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, se reavivó la disputa por el territorio autodeterminado que Pekín reclama como suyo, pero que tiene fuerte apoyo de las potencias de occidente.

La última noticia en relación a la disputa en Asia es que China puso en marcha días atrás la la operación militar denominada “Misión Justicia-2025”, con ejercicios de gran escala en zonas aéreas y marítimas próximas a Taiwán. El despliegue incluyó tropas terrestres, aviones de combate, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, en una señal de advertencia dirigida tanto al gobierno taiwanés como a sus aliados de Japón y Estados Unidos. Sin lugar a dudas, este será otro de los conflictos que seguirán desarrollándose durante este 2026 y otro de los más importantes para seguir atentamente.