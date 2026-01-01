Impactante incendio en una iglesia de Ámsterdam: investigan si se debió a fuegos artificiales La iglesia de Vondelkerk, un edificio de 1872 declarado patrimonio histórico y símbolo arquitectónico de la ciudad, ardió durante varias horas en pleno festejo por Año Nuevo. Por + Seguir en







La iglesia de Vondelkerk ardió durante varias horas. Captura

Los festejos por el inicio de 2026 en Países Bajos se vieron opacados por el incendio de la iglesia de Vondelkerk, un edificio de 1872 ubicado en Ámsterdam, y declarada patrimonio histórico y símbolo arquitectónico de la ciudad. La construcción quedó prácticamente destruida y se investiga si el incidente se debió a fuegos artificiales.

La torre principal, de 50 metros, se desplomó por completo tras quedar envuelta en llamas durante más de cinco horas, provocando desalojos masivos, cortes de energía y escenas de conmoción entre vecinos y turistas, que aprovecharon para registrar con sus cámaras el inusual evento.

El hecho ocurrió hacia la 1 de la madrugada del jueves, y varios testigos aseguran haber visto fuegos artificiales impactar la torre, lo que podría haber iniciado el incendio. Sin embargo, la causa permanece bajo investigación oficial.

Dotaciones de bomberos de toda Ámsterdam y ciudades cercanas trabajaron de manera ininterrumpida hasta el amanecer, con apoyo policial y de equipos médicos, una tarea complicada por el viento, que obligó a la evacuación de viviendas cercanas ante la posibilidad de una propagación de las llamas.