1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Impactante incendio en una iglesia de Ámsterdam: investigan si se debió a fuegos artificiales

La iglesia de Vondelkerk, un edificio de 1872 declarado patrimonio histórico y símbolo arquitectónico de la ciudad, ardió durante varias horas en pleno festejo por Año Nuevo.

Por
La iglesia de Vondelkerk ardió durante varias horas.

La iglesia de Vondelkerk ardió durante varias horas.

Captura

Los festejos por el inicio de 2026 en Países Bajos se vieron opacados por el incendio de la iglesia de Vondelkerk, un edificio de 1872 ubicado en Ámsterdam, y declarada patrimonio histórico y símbolo arquitectónico de la ciudad. La construcción quedó prácticamente destruida y se investiga si el incidente se debió a fuegos artificiales.

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.
Te puede interesar:

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

La torre principal, de 50 metros, se desplomó por completo tras quedar envuelta en llamas durante más de cinco horas, provocando desalojos masivos, cortes de energía y escenas de conmoción entre vecinos y turistas, que aprovecharon para registrar con sus cámaras el inusual evento.

El hecho ocurrió hacia la 1 de la madrugada del jueves, y varios testigos aseguran haber visto fuegos artificiales impactar la torre, lo que podría haber iniciado el incendio. Sin embargo, la causa permanece bajo investigación oficial.

Dotaciones de bomberos de toda Ámsterdam y ciudades cercanas trabajaron de manera ininterrumpida hasta el amanecer, con apoyo policial y de equipos médicos, una tarea complicada por el viento, que obligó a la evacuación de viviendas cercanas ante la posibilidad de una propagación de las llamas.

Embed

Las imágenes del impactante incendio en una iglesia de Ámsterdam

Las redes sociales se llenaron de registros fílmicos del lamentable incendio que acabó con una iglesia histórica de la principal ciudad neerlandesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2006750933112467552&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Cinco muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra tres supuestas narcolanchas en el Caribe

Le Constellation: el bar de la tragedia en Suiza. 

Una argentina relató cómo sucedió la tragedia en el bar dentro de un centro de esquí: "Suiza se levantó de luto"

El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores.

El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras

El mandatario prometió reforzar el desarrollo militar en Venezuela

En medio de las tensiones con EEUU, Maduro prometió el desarrollo militar en Venezuela

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

Rating Cero

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 30 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 31 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 49 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 55 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 1 hora