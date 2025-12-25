Estados Unidos bombardeó objetivos terroristas de ISIS en Nigeria en represalia por ataques a cristianos

Así lo confirmó el presidente norteamericano, Donald Trump, quien advirtió: “Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este jueves un ataque militar contra posiciones terroristas del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, en respuesta a una ola de violencia dirigida contra comunidades cristianas.

El líder republicano confirmó la acción en un mensaje publicado la noche de este jueves en su red Truth Social: “ A mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos ”, afirmó.

El Comando de África de Estados Unidos informó que el ataque, realizado a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Sokoto, que limita al norte con Níger, causó la muerte de varios presuntos integrantes de ISIS.

"Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias, y esta noche las hubo” , continuó Trump. “El Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, añadió.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y ¡Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos!” , concluyó el presidente, quien pasa las fiestas navideñas en su residencia de Palm Beach.

La operación militar constituyen la primera acción estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se producen después de semanas de presión diplomática y sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos.

El 31 de octubre, Trump había afirmado en sus redesl que miles de cristianos estaban siendo asesinados en Nigeria por "islamistas radicales", declarando que Nigeria era un "país de especial preocupación". En la víspera de Navidad, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, compartió un “mensaje de buena voluntad navideña” en el que deseó Feliz Navidad a los cristianos de su país y del mundo, y pidió paz entre personas de diferentes creencias religiosas.

Nigeria enfrenta desde hace años graves problemas de seguridad, impulsados por diversos factores, incluidos ataques motivados por razones religiosas. Observadores señalan que también existen conflictos violentos derivados de tensiones comunitarias y étnicas, así como disputas entre agricultores y pastores por el acceso a recursos naturales.

El Gobierno de Rusia cuestionó este jueves las acciones impulsadas por Estados Unidos en el Caribe y las calificó como un “caos legal” contrario al derecho internacional. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova, denunció un incremento de la presencia militar estadounidense en torno a Venezuela y la aplicación de un "bloqueo naval de facto".

En ese marco, la diplomática expresó el respaldo de Moscú al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que Rusia apoya los esfuerzos de Venezuela por “proteger su soberanía e intereses nacionales” y garantizar un desarrollo estable y seguro.

Zajárova sostuvo que la actuación de Washington viola principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982, al afectar la libertad de navegación y la soberanía del país sudamericano.

“Estamos presenciando el restablecimiento de prácticas de piratería, asaltos y apropiación de bienes en aguas internacionales”, afirmó la portavoz, al tiempo que advirtió que este tipo de medidas representan una amenaza para el orden jurídico global. Según señaló, una escalada militar tendría consecuencias para toda la región latinoamericana.

Finalmente, Zajárova expresó que Rusia espera que el expresidente estadounidense Donald Trump opte por una salida legal y diplomática. “Es fundamental evitar un escenario destructivo y encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional”, concluyó.