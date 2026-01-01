Cambia el pronóstico y se despide la ola de calor: hasta cuándo se extiende el alivio

Los últimos días de 2025 estuvieron marcados por temperaturas de calor extremo, aunque ya el primer día de 2026 se siente un fuerte alivio debido al ingreso de un frente frío que sacudió el termómetro.
El 2026 comienza con un frente frío que permite que el termómetro muestre temperaturas más amables. En paralelo, hay avisos de alerta amarilla por tormenta y viento.
Después de los casi 40° en CABA y la zona del AMBA, calor que se replicó en varias regiones del país, a la hora del brindis el clima comenzó a cambiar bruscamente. Fuertes ráfagas de viento y cielo nublado se apoderaron de la noche de Año Nuevo y provocaron que bajara casi en 10° la temperatura en solo horas.
¿Qué esperar del pronóstico del tiempo? más frentes fríos, porque se esperan al menos dos más. El segundo tendrá lugar entre la tarde-noche de este jueves y traerá aparejado aumento de viento específicamente para el sur de la provincia de Buenos Aires y el nordeste de la Patagonia.
Se espera un nuevo descenso de la temperatura y no se descartan episodios de precipitaciones, sobre todo en el este bonaerense y parte del AMBA.
Ya para el fin de semana, el pronóstico del tiempo indica que habrá un tercer frente de aire frío que propiciará condiciones de tiempo ventoso y ráfagas, con mínimas de 12° a 16°. Hacia el comienzo de la semana el termómetro volverá a estabilizarse y mostrará condiciones climáticas acordes a la estación y buen tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una serie de avisos de alerta amarilla por tormentas y vientos en más de 50 localidades del país.
Según indicaron, las localidades del centro del país serán afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.
Por otro lado, se espera que haya tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.