Cambia el pronóstico y se despide la ola de calor: hasta cuándo se extiende el alivio El 2026 comienza con un frente frío que permite que el termómetro muestre temperaturas más amables. En paralelo, hay avisos de alerta amarilla por tormenta y viento.







Los últimos días de 2025 estuvieron marcados por temperaturas de calor extremo, aunque ya el primer día de 2026 se siente un fuerte alivio debido al ingreso de un frente frío que sacudió el termómetro.

Después de los casi 40° en CABA y la zona del AMBA, calor que se replicó en varias regiones del país, a la hora del brindis el clima comenzó a cambiar bruscamente. Fuertes ráfagas de viento y cielo nublado se apoderaron de la noche de Año Nuevo y provocaron que bajara casi en 10° la temperatura en solo horas.

¿Qué esperar del pronóstico del tiempo? más frentes fríos, porque se esperan al menos dos más. El segundo tendrá lugar entre la tarde-noche de este jueves y traerá aparejado aumento de viento específicamente para el sur de la provincia de Buenos Aires y el nordeste de la Patagonia.

Se espera un nuevo descenso de la temperatura y no se descartan episodios de precipitaciones, sobre todo en el este bonaerense y parte del AMBA.

Ya para el fin de semana, el pronóstico del tiempo indica que habrá un tercer frente de aire frío que propiciará condiciones de tiempo ventoso y ráfagas, con mínimas de 12° a 16°. Hacia el comienzo de la semana el termómetro volverá a estabilizarse y mostrará condiciones climáticas acordes a la estación y buen tiempo.

Alerta meteorológica por tormentas y vientos en 12 provincias de Argentina El Servicio Meteorológico Nacional anunció una serie de avisos de alerta amarilla por tormentas y vientos en más de 50 localidades del país. Según indicaron, las localidades del centro del país serán afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Por otro lado, se espera que haya tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. tormentas 1-1 Alerta meteorológica por vientos y tormentas: cuáles son las localidades afectadas Alerta amarilla por tormenta La Pampa: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa

Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato

General Alvear - Zona baja de San Rafael - Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato San Luis: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón

Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón Tucumán : toda la provincia

: toda la provincia Jujuy: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara

El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara Salta: Pre Puna de Iruya - Pre Puna de Orán - Pre Puna de Santa Victoria - Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos Alerta amarilla por viento San Luis : Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy - Avellaneda - Pichi Mahuida

: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy - Avellaneda - Pichi Mahuida Neuquén: Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú

Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú Río Negro: Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Este de El Cuy - General Roca

Conesa - Meseta de Adolfo Alsina - Meseta de San Antonio - Valcheta - Este de El Cuy - General Roca Buenos Aires: Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Costa de Patagones - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Coronel Suárez - Zona serrana de Saavedra - Zona serrana de Tornquist

Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas - Costa de Patagones - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Coronel Suárez - Zona serrana de Saavedra - Zona serrana de Tornquist Chubut: Costa de Biedma