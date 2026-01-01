1 de enero de 2026 Inicio
El mensaje de Javier Milei por Año Nuevo: "Que 2026 sea recordado como el año que haga a la Argentina grande nuevamente"

El Presidente envió un saludo en ocasión del nuevo comienzo, que se suma a un video en el que repasó la primera mitad de su mandato y aseguró que "estamos empezando a crecer".

Javier Milei envió un saludo por Año Nuevo.

El presidente Javier Milei envió un saludo por Año Nuevo en el que deseó que "el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente" [sic].

Cómo fue el año económico de la gestión de Milei. 
"Nadie la vio": el año en el que la política salvó la economía de Milei

En un contexto de caída de consumo interno, cierre de empresas, deterioro de los servicios públicos y baja de prestaciones estatales, a la vez que la clase media alta gasta dólares en el exterior, el mandatario recurrió a su cuenta de X para escribir un mensaje alusivo al cierre de año.

"Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo...!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente. VLLC!", publicó en su cuenta de X al tiempo que sonaban las 12 campanadas.

El video de Javier Milei sobre sus dos primeros años de Gobierno: "Cumplimos con todas nuestras promesas de campaña"

El mensaje se complementa con el video que publicó en Tik Tok el miércoles, a horas de finalizar el 2025, en el que puso el foco sobre las metas alcanzadas por su Gobierno en la primera mitad del mandato. "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña", sostuvo, y agregó: "Estamos empezando a crecer".

El mandatario hizo un breve repaso de la primera mitad de su mandato, en clave de hito de cierre de año. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó.

Luego, pasó a enumerar los objetivos que, a criterio presidencial, han logrado en esta etapa. "Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer", continuó.

Para concluir, Milei se refirió a la celebración de esta noche. "Les quiero desear felices fiestas", expresó, y cerró: "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo".

