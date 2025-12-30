30 de diciembre de 2025 Inicio
La mujer se había lanzado a las aguas abiertas para realizar una sesión de entrenamiento junto a su marido y equipo de trabajo, cuando fue sorprendida por el pez marino quien la arrastró hasta el fondo del mar. Seis días después, la Guardia Costera encontró un pulsera de su pertenencia y dio por concluida la búsqueda.

Crece la conmoción por el hallazgo del cuerpo de Erica Fox, una reconocida atleta que estaba desaparecida hace varios días en los Estados Unidos. La mujer tenía 55 años y se había lanzado a las aguas abiertas para realizar una sesión de entrenamiento junto a su marido y equipo de trabajo, cuando fue sorprendida por el pez marino quien la arrastró hasta el fondo del mar. Seis días después, la Guardia Costera encontró un pulsera de su pertenencia y dio por concluida la búsqueda.

Estados Unidos confirmó el ataque y aseguró que no hubo personas muertas
Durante los primeros minutos de desaparición en las aguas del océano pacífico, testigos aportaron a la causa un dato clave, pero doloroso: un tiburón había emergido del agua con lo que parecía ser un cuerpo en su boca antes de sumergirse de nuevo y ya no volvieron a verlo.

Erica Cox, la nadadora experimentada en aguas abiertas.

Erica Cox, la nadadora experimentada en aguas abiertas.

A partir de ese momento se montó un fuerte operativo de búsqueda en el que participaron barcos, helicópteros y equipos de rescate de la Guardia Costera, bomberos y fuerzas locales, que rastrearon más de 84 millas náuticas cuadradas sin encontrar rastro del cuerpo de Fox.

A los seis días, y luego de dar por finalizada la búsqueda, la Guardia Costera tuvo la peor noticia: hallaron sus restos en una zona de la costa de Davenport Beach y una pulsera repelente de tiburones que era de su pertenencia.

