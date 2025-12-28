Donald Trump recibe a Volodimir Zelenski para avanzar en un acuerdo entre Rusia y Ucrania: "Estamos en la fase final de las negociaciones"

El presidente de Estados Unidos se encuentra reunido con su par ucraniano en Mar-a-Lago, con el objetivo de negociar un cese de hostilidades a más de tres años de la invasión rusa. "Hay mucha gente que está muriendo. Ambos presidentes quieren llegar a un acuerdo", marcó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , se encuentra reunido con su par de Ucrania, Volodimir Zelenski , en su residencia de Mar-a-Lago para avanzar en un acuerdo entre el país europeo y Rusia , a más de tres años del inicio de la guerra. Previo al encuentro, marcó que las negociaciones se encuentran en "las fases finales".

Trump brindó una conferencia de prensa junto a Zelenski en la previa de la reunión, en la que remarcó que el mandatario ucraniano y su par ruso, Vladimir Putin, pretenden que finalice la guerra: "Tendremos una excelente reunión. Vamos a tratar de llegar a un arreglo. Hay mucha gente que está muriendo. Ambos presidentes quieren llegar a un acuerdo. Tenemos las bases de un acuerdo bueno para Ucrania y para todos, eso es muy importante".

En tal sentido, reconoció las dificultades para lograr el fin del conflicto y elogió al presidente de Ucrania. "Hemos logrado sacar ocho guerras y esta resultó la más difícil pero lo vamos a hacer. Zelenski trabajó muy duro. Es muy valiente al igual que su gente. Tuvo que pasar por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar", expresó.

También anticipó que mantendrá una nueva comunicación con Putin y remarcó que las negociaciones se encuentran avanzadas, aunque lanzó una advertencia: "Después de la reunión, le hablaré a Putin y continuaremos con las negociaciones. Mi meta es ponerle fin a la guerra. Creo que estamos en las fases finales de las conversaciones y si no, esto continuaría por mucho tiempo, lo que significaría la muerte de millones de personas y nadie quiere eso".

En tanto, el líder republicano destacó las posturas de otros países europeos y se refirió a los ataques de Ucrania. "Las naciones de Europa han sido excelentes. Están alineadas con esta reunión buscando un acuerdo. Todos quieren una solución y la apoyan. Ucrania también hizo ataques muy fuertes. No lo digo en sentido negativo, era necesario. Zelenski no me lo dijo, pero entiendo que hubo explosiones en varios lugares de Rusia", señaló.

Embed Happening Now—President Trump welcomes Zelensky to Mar-a-Lago… pic.twitter.com/Meye6YMuUu — Dan Scavino (@Scavino47) December 28, 2025

Por lo pronto, Zelenski presentará en un borrador estratégico que, según adelantó, "contiene unos 20 puntos y está cerca de completarse”. Los ejes centrales del documento abordan la soberanía territorial y el cese de fuego bajo condiciones que Kiev considera indispensables para una paz duradera.

Por su parte, Zelenski afirmó el viernes que el plan de paz de 20 puntos propuesto por Trump "está listo en un 90%". Después de que Washington alcanzara esta propuesta realizada con Moscú, Kiev tuvo reuniones con líderes europeos para buscar apoyos, ya que el primer borrador proponía grandes concesiones para Ucrania, como aceptar al ruso como idioma oficial, resignar las regiones del Donbás y Crimea y reducir el número de sus soldados.

Desde ese entonces, el encargado de llevar adelante las negociaciones con Estados Unidos en representación de Ucrania, Rustem Umerov, presionó a la Casa Blanca y logró conseguir una segunda versión del borrador de paz que contenía uno de los puntos más importantes para Kiev: las garantías de seguridad, que son el eje de la reunión que tienen este domingo Trump y Zelenski.

Por lo pronto, aunque Trump y Zelenski lleguen a un acuerdo, el presidente ucraniano aseguró que "la última palabra" la tendrá el pueblo de su país, ya que el plan de paz será sometido a una votación popular para determinar si tiene el acompañamiento o el rechazo de la sociedad que vive en guerra con Rusia desde febrero de 2022.

Donald Trump calificó de "productiva" su charla con Putin antes de recibir a Zelenski en Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin previo a su encuentro con Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago. La cumbre busca establecer las bases de un acuerdo que finalice el conflicto bélico, integrando garantías de seguridad y convenios económicos estratégicos.

Trump calificó el diálogo con el líder ruso como “productivo y muy bueno” a través de sus redes sociales. “Acabo de tener una buena y muy productiva conversación telefónica con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión de hoy, a la 1:00 p.m., con el presidente Zelensky de Ucrania”, detalló el mandatario estadounidense.