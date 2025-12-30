Revelaron detalles del ataque de Estados Unidos a Venezuela con drones de la CIA

Según detallaron, The New York Time y CNN, se destruyó una “gran instalación de donde salen los barcos”, en el marco de la campaña de su administración contra el narcotráfico.

Tras el ataque con drones en una instalación portuaria en Venezuela la semana pasada, The New York Time y CNN dieron detalles de lo que fue la nueva fase agresiva de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Se trata de la agresión que fue en un muelle donde los funcionarios estadounidenses creen que el Tren de Aragua , una banda venezolana, e staba almacenando narcóticos y “potencialmente preparados para trasladar las drogas a botes”, según detallaron.

A diferencia del ataque que Comando Sur de los Estados Unidos informó este lunes un buque en aguas internacionales donde murieron dos personas , acá “nadie resultó muerto”. Sobre este caso, CNN señaló que una ofensiva que el presidente Donald Trump ya había discutido abiertamente, a pesar del secreto que suele rodear las operaciones de la CIA.

En declaraciones a los periodistas el lunes, Trump se negó a decir cómo se había llevado a cabo el ataque o por quién, pero confirmó que Estados Unidos era responsab le. La operación contó con apoyo de inteligencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos.

El ataque al que los medios estadounidenses hacen referencia se inscribe además en una serie de operaciones lanzadas por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Estas acciones incluyeron la destrucción de más de 30 botes y dejaron más de un centenar de muertos en los últimos meses.

Estados Unidos comenzó la ofensiva militar contra Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que fuerzas de su país desmantelaron una "gran instalación" en territorio venezolano como parte de la ofensiva contra el Cartel de los Soles. La declaración, realizada originalmente en una entrevista radial con la emisora WABC y ampliada en una rueda de prensa, representa la primera admisión pública de un ataque terrestre directo en Venezuela.

Durante su intervención, el mandatario describió la operación como un golpe estratégico contra una “gran planta” que servía de base para el despacho de estupefacientes hacia el Caribe. “Hace dos noches la desmantelamos”, sostuvo Trump, situando la incursión en la víspera de Navidad y vinculándola con el seguimiento de embarcaciones sospechosas que su administración viene interceptando.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas", precisó el mandatario para ilustrar el alcance del ataque. “Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación”, agregó.