Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y se convierte en el primer musulmán socialista democrático en gobernar la ciudad

Se trata de una de los batacazos electorales de 2025. Durante el discurso de su jura, hizo hincapié en el transporte público, los trabajadores y los inmigrantes.

Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mientras Estados Unidos se sume en tensiones con Venezuela, Zohran Mamdan asumió como el 110° alcalde de la ciudad de Nueva York y se convirtió en una figura histórica: es el primer inmigrante, musulmán y dirigente que se define como “socialista democrático” en llegar al máximo cargo de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

El bar Le Constellation, escenario del voraz incendio que sacudió a Suiza en Año Nuevo.
Cuáles fueron las causas del feroz incendio en Suiza: murieron, al menos, 40 personas

La ceremonia de juramento se realizó a la medianoche y de manera privada en la antigua estación de metro City Hall, un espacio emblemático de la llamada “Edad Dorada” neoyorquina

El inicio de su gestión se da en un contexto político complejo, principalmente marcado por las tensiones mantenidas con el gobierno de Donald Trump y con expectativas de cambios profundos en materia social, migratoria y habitacional.

Nacido en Uganda y criado en el barrio de Queens, Mamdani eligió un escenario cargado de simbolismo: la histórica estación de metro, cerrada al público desde 1945 y habilitada solo en ocasiones especiales. Desde su entorno explicaron que la elección del lugar representa su “compromiso con la clase trabajadora” y su idea de una ciudad más justa y accesible.

Zohran Mamdani, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez
La postal del triunfo electoral de Mamdani

La postal del triunfo electoral de Mamdani

“Esta noche no solo celebramos la llegada de un nuevo año, sino el comienzo de una Nueva York para quienes la sostienen día a día: los trabajadores, los inmigrantes y quienes luchan por llegar a fin de mes”, expresó el flamante alcalde tras el acto, mientras miles de personas participaban de los festejos de Año Nuevo en Times Square.

Mamdani adelantó que su gestión estará centrada en un modelo de gobierno que priorice a la clase trabajadora, en línea con las propuestas del senador Bernie Sanders y de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quienes respaldaron su candidatura durante la campaña.

Pese a tener un presupuesto limitado, entre sus principales objetivos figuran la reducción de las desigualdades estructurales, el impulso al empleo formal y digno, el fortalecimiento de la sindicalización y una mayor redistribución de recursos hacia los barrios históricamente postergados.

