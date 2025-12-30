A los 35 años, murió la nieta del expresidente de Estados Unidos John Kennedy

Tatiana Schlossberg era periodista ambiental y había anunciado que padecía cáncer en su columna habitual en la revista New Yorker, donde solía criticar las políticas de su primo, el secretario de Salud Robert Kennedy.

Tatiana Schlossberg, nieta del expresidente de Estados Unidos John Kennedy , murió este martes a los 35 años de edad. Así lo confirmó su familia mediante un comunicado emitido por sus redes sociales. Ella era periodista especializada en medio ambiente y, en noviembre pasado, había anunciado que padecía un extraño tipo de cáncer en su sangre. Sus médicos le habían pronosticado menos de un año de vida. Era hija del artista Edwin Schlossberg y de la diplomática Caroline Kennedy, primogénita del otrora mandatario norteamericano.

Schlossberg, madre de dos hijos menores de dos años y periodista especializada en medio ambiente, había adelantado que sufría una leucemia especialmente agresiva en un extenso ensayo publicado en la revista New Yorker. En el escrito también criticó las políticas sanitarias de su primo, el secretario de Salud estadounidense Robert Kennedy, bajo la administración de Donald Trump , por su rechazo a la investigación médica y a las vacunas financiadas por el Gobierno federal.

Según relató en el texto Una batalla con mi sangre , los médicos de Schlossberg descubrieron su enfermedad después de que diera a luz a su hija más pequeña , durante el pasado mes de mayo, ya que el número de glóbulos blancos era notoriamente alto. “Podría ser algo relacionado con el embarazo y el parto, o podría ser leucemia”, le dijo el médico, según el relato del artículo firmado por ella hace un mes.

La hija de Caroline Kennedy, la única viva del expresidente norteamericano, describió cómo se esperanzó al recibir un trasplante de células madre de su hermana menor, Rose Schlossberg. Su hermano Jack, quien se rasuró su cabeza en solidaridad de Schlossberg cuando se le empezó a caer el pelo por la quimioterapia , también intentó donarle sus células. Pero los médicos las rechazaron porque no eran totalmente compatibles.

Schlossberg estudió historia en Yale y Oxford antes de iniciar su carrera periodística en el diario Record de Nueva Jersey en la cobertura de noticias locales. Luego, se sumó al New York Times en 2014 como becaria y ejerció como redactora de la sección de local antes de pasar a ciencia, donde se desarrolló como periodista ambiental. Escribió sobre historias con implicaciones políticas y que le permitían involucrarse en la historia.

La nieta de Kennedy tenía una gran consciencia por la crisis climática y publicó un libro titulado "Consumo directo: el impacto ambiental que no sabías que tenías", una guía para entender la manera en que los humanos afectan negativamente el planeta a partir del consumo de diferentes productos. Antes de morir, estaba preparando un segundo ensayo enfocado en el aumento de la temperatura global en los oceános.

Los Kennedy: una familia llena de tragedias

En la columna publicada en la revista New Yorker, Schlossberg aseguró que temía sobre el dolor que su muerte le podría causar a su familia, un clan lleno de tragedias hace décadas. La primera de ellas sucedió cuando su abuelo, el expresidente John Kennedy, fue asesinado de un disparo en 1963 mientras iba en una caravana en un auto descapotable.

En 1968, el fiscal Robert Kennedy y hermano del expresidente, también fue asesinado en la cocina del hotel Ambassador, en la ciudad de Los Ángeles, ubicada en el estado norteamericano de California. El crimen sucedió cuando había ido a participar de un acto de campaña para su precandidatura presidencial del Partido Demócrata.

kennedy El expresidente John Kennedy, fue asesinado de un disparo en 1963 mientras iba en una caravana en un auto descapotable.

Un año más tarde, Edward "Ted" Kennedy, el hermano menor del expresidente, protagonizó un accidente automovilístico en el que murió Mary Jo Kopechine, un colaborador clave en la campaña del mandatario asesinado. Tras el accidente, "Ted" huyó del lugar y fue sentenciado a dos meses de prisión, aunque logró evitar la cárcel.

Por último y décadas más tarde, John Kennedy Jr., hijo del expresidente y tío de Schlossberg, murió en 1999 en un accidente aéreo mientras volaba el oceáno Atlántico junto a su esposa Carolyn Bessette y su cuñada Lauren Bessette.